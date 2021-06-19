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Джефф Дэниелс покрывает убийцу в тизере драмы «Ржавчина»

История о хороших людях, делающих плохой выбор. Кабельный канал Showtime опубликовал тизер многосерийной драмы «Американская ржавчина» с Джеффом Дэниелсом («Отдел новостей», «Забытые богом») в главной роли. Первая серия выйдет на экраны 12 сентября.

Мини-сериал по одноимённому роману Филиппа Мейера рассказывает о развалившейся американской мечте на примере Дела Харриса (Дэниелс) — скомпрометированного шефа полиции одного из городов Ржавого пояса США на юго-западе Пенсильвании. Когда сына женщины, которую Харрис действительно любит, обвиняют в убийстве, главный герой вынужден решить, как далеко он готов зайти, чтобы защитить парня.

В сериале также снимаются Мора Тирни, Билл Кэмп, Марк Пеллегрино, Двид Альварес и Алекс Нюстадтер. Сценаристом и шоураннером выступает оскаровский номинант Дэн Футтерман («Охотник на лис», «Призрачная башня»).

Теги
ВидеоАмериканская ржавчина
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