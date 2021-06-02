 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Крутые наёмницы Карен Гиллан и Лина Хиди против Фирмы в тизере «Порохового коктейля» Тираж тёмного фэнтези «Берсерк» превысил 50 млн копий Дэдпулу не нужен рейтинг R — неожиданное признание от режиссёра первого фильма Новый «Человек-паук» может объединить киновселенную Marvel с фильмами Sony Постапокалиптическая война корпораций в пошаговой стратегии Punk Wars
1
СЕРИАЛЫ
359
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Криминальная драма «Город на холме» с Кевином Бэйконом продлена на третий сезон

Кабельный канал Showtime не спешит прощаться с «Городом на холме», обеспечив многосерийной криминальной драме с Кевином Бэйконом и Элдисом Ходжем продление на третий сезон. В продолжение войдут восемь эпизодов. К съёмкам в Нью-Йорке вернутся уже в этом году, а премьера продолжения состоится в следующем.

События разворачиваются в Бостоне начала 90-х, где процветает покрываемая местными властями преступность. Бороться с продажностью и расизмом пытается темнокожий окружной прокурор из Бруклина (Ходж), для чего заключает рискованный союз с продажным, но всеми уважаемым ветераном ФБР (Бэйкон). Во втором сезоне «напарникам» пришлось разбираться с процветающим в городе наркобизнесом.

Шоураннером остаётся Том Фонтана («Убойный отдел», «Тюрьма Оз»), а создатель сериала Чак Маклин сохраняет за собой обязанности исполнительного продюсера. В команде исполнительных продюсеров также значатся Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Производством заведуют Pearl Street Films и IMG.

Теги
Город на холме
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

4Тизер девятого сезона «Декстера»: новое имя — старые пристрастия 6«Рэй Донован» возвращается! Showtime готовит фильм-продолжение с Ливом Шрайбером в главной роли 4Сериал Halo ушёл с канала Showtime и получил приблизительную дату выхода

Тоже интересно

21Сексуальная Лили Джеймс в культовом красном купальнике за кадром «Пэм и Томми» 2Capcom отчиталась об успехах Monster Hunter и Resident Evil 4Ранобэ «Разве плохо искать себе пару в подземелье?» выпустят на русском языке 12Лучший фильм в истории Marvel обзавёлся постером от Криса Хемсворта 60Убойная блондинка Кейт Бекинсейл за кадром экшен-комедии «Красотка на взводе»

Далее на КГ

10
Рипли, Хикс и новый андроид на свежем концепт-арте отменённого «Чужого 5» Нила Бломкампа
 0
Гарри Босх должен завершить начатое в трейлере финального сезона детективной драмы «Босх»
 3
Том Хиддлстон и Оуэн Уилсон обещают безумные приключения в ролике о создании сериала «Локи»
 8
Сарик Андреасян собрал вместе актёров «Бригады» в сериале «Ресторан по понятиям» (фото)
 0
Стивен Кинг и Джей Джей Абрамс рассказывают о триллере «История Лизи»
 0
Назад в кино: «Касабланка» (Casablanca, 1942)
 6
Романтические Хью Джекман и Ребекка Фергюсон на свежем кадре фантастического триллера «Воспоминание»
 8
Роскошное декольте Лили Джеймс на свежем закадровом фото мини-сериала про Памелу Андерсон
 39
Нил Гейман жёстко ответил всем недовольным выбором темнокожих и небинарных актёров на роли в «Песочном человеке»
 0
Аниме «Небесный замок Лапута» Хаяо Миядзаки получило новую дату выхода в российский кинопрокат
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Александра Даддарио — современная Джульетта в трейлере драмы «Страсть, любовь и стволы»
 
Аниме Тираж тёмного фэнтези «Берсерк» превысил 50 млн копий
 
КиноИгры Для Resident Evil Village украли дизайн одного из боссов
 
Аниме «Бэлль» — дата премьеры нового фильма от режиссёра аниме «Девочка, покорившая время», «Летние войны» и «Мирай из будущего»
 
Карл Урбан приветствует Дженсена Эклса за кадром третьего сезона «Пацанов»
 
Кино Крутые наёмницы Карен Гиллан и Лина Хиди против Фирмы в тизере «Порохового коктейля»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00Телеовощи (трансляция)

Выйдут в июне

6 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
7 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
8 Вт21:45ЕВА (трансляция)
9 СрНоль кадров в секунду

Новые выпуски подкастов

 
8ЕВА
 
 
2Телеовощи – 394: Бракованный мультсериал
 
32Лазер-шоу «Три дебила» – 464: «Форсаж 9» и «Армия мертвецов» Зака Снайдера
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
7Ноль кадров в секунду – 370: Свобода конечностям
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru