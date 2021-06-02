Криминальная драма «Город на холме» с Кевином Бэйконом продлена на третий сезон

Кабельный канал Showtime не спешит прощаться с «Городом на холме», обеспечив многосерийной криминальной драме с Кевином Бэйконом и Элдисом Ходжем продление на третий сезон. В продолжение войдут восемь эпизодов. К съёмкам в Нью-Йорке вернутся уже в этом году, а премьера продолжения состоится в следующем.

События разворачиваются в Бостоне начала 90-х, где процветает покрываемая местными властями преступность. Бороться с продажностью и расизмом пытается темнокожий окружной прокурор из Бруклина (Ходж), для чего заключает рискованный союз с продажным, но всеми уважаемым ветераном ФБР (Бэйкон). Во втором сезоне «напарникам» пришлось разбираться с процветающим в городе наркобизнесом.

Шоураннером остаётся Том Фонтана («Убойный отдел», «Тюрьма Оз»), а создатель сериала Чак Маклин сохраняет за собой обязанности исполнительного продюсера. В команде исполнительных продюсеров также значатся Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Производством заведуют Pearl Street Films и IMG.