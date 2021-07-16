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Бобби Аксельрод бодается с Майком Принсом в тизере пятого сезона «Миллиардов»

Не всё же Бобби Аксельроду (Дэмиан Льюис) собачиться со своим закадычным врагом Чаком Роадсом (Пол Джаматти). В продолжении пятого сезона финансовый воротила будет разбираться и с бизнесменом Майком Принсом (Кори Столл), о чём свидетельствует свежий тизер продолжения «Миллиардов».

Первый из оставшихся пяти эпизодов сезона выходит на кабельном канале Showtime 5 сентября.

В сериале также снимаются Мэгги Сифф, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл, Кондола Рашад, Азия Кейт Диллон, Клэнси Браун, Джеффри Деманн, Келли Аукойн, Фрэнк Грилло и Рик Хоффман. Финансовая драма Брайана Коппельмана, Дэвида Левина и Эндрю Росса Соркина уже получила продление на шестой сезон.

Теги
ВидеоМиллиарды
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