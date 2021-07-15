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Первоисточник: www.videogameschronicle.com Прямая ссылка на новость:

У Netflix появился руководитель игрового отдела

Стриминговый гигант Netflix как-то грозился запустить собственное игровое подразделение, чтобы в нагрузку к фильмам и сериалам добавить в библиотеку ещё и игры. А чтобы не быть голословным и делами продемонстрировать желание навариться на доверчивых геймерах, сервис даже нанял главного по играм. Должность вице-президента по разработке занял Майк Верда, человек в игровой индустрии не новенький.

Ранее Верда трудился в Facebook — он был вице-президентом по AR/VR и отвечал за контент для гарнитуры Oculus. Успел Верда отметиться и в «корпорации зла» — полтора года он возглавлял EA Mobile, подразделение мобильных игр, где курировал такие студии, как Popcap (Plants vs. Zombies), Capital Games (Star Wars: Galaxy of Heroes) и Track Twenty (SimCity BuildIt).

В планах Netflix добавить видеоигры в библиотеку в течение 12 месяцев. Кроме непосредственного руководителя, компания прямо сейчас ведёт набор в штат специалистов. Ожидается, что дополнительной платы за доступ к интерактивным развлечениям не будет, однако есть подозрение, что новый контент послужит в будущем оправданием повышения стоимости подписки.

Теги
Netflix
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