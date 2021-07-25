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6
СЕРИАЛЫ
2 016
 
Первоисточники: www.rottentomatoes.comИсточникvariety.comИсточникwww.metacritic.com Прямая ссылка на новость:

Сериал «Властелины вселенной» сломал агрегатор Rotten Tomatoes, ну и всех зрителей заодно

Источник: Netflix

Если вы ещё не посмотрели анимационный сериал «Властелины вселенной: Откровения» (Masters of the Universe: Revelation) от Netflix, вышедший в прошлую пятницу, то настало время подумать — а стоит ли это делать вообще? Глядя на отзывы критиков на Rotten Tomatoes, можно подумать, что случился шедевр (94%), но вот обычные зрители почему-то не в восторге. В чём же причина? Опять с героем поступили как-то не так, его авторы врали, а сериал тянут сильные и независимые левые персонажи прекрасного пола? Возможно, всё разом. Давайте разбираться, и чуть-чуть макнём глаза в спойлеры.

Далее будут спойлеры, мы предупредили.

Началось всё немного раньше. Шоураннер Кевин «теперь-совсем-не-наше-всё» Смит заявил в интервью, что фанатов, наконец-то, ждёт глубокая и взрослая история их любимого героя и его противостояния с главным злодеем Скелетором. Смит даже приложил к этому скриншоты с пруфами. Как оказалось — врал и не краснел. Хи-мена в сериале совсем чуть-чуть (его просто убирают со сцены... дважды), а сюжет посвятили его подруге Тиле и другим сильным женским персонажам.

Я знаю, как реагируют фанаты, когда они не получают того, что хотели увидеть в детстве.

Кевин Смит, человек, который делает всё назло

Подобный поворот оказался срони ушату помоев за воротник всем фанатам сериала 80-х, которым как-то плевать на тренды — они на любимых героев хотят смотреть. Так что они пошли выражать своё мнение на агрегатор рецензий, ну и немного его сломали. Rotten Tomatoes пришлось отключить рейтинг оценок и поиграться со средним арифметическим значением. Помогло едва ли — просевший рейтинг так и остался в значении 32%. На IMDb дела у сериала обстоят немногим лучше — 4,7 звёзд из 10, а на Metacritic так и вовсе 2,1.

Так что, садясь за новых «Властелинов», подумайте десять раз. Возможно, вторая половина первого сезона что-то исправит, но авторам нужно как следует постараться, чтобы отмыть этот осадочек.

Теги
Властелины вселенной: ОткровенияNetflix
Комментарии (6)

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