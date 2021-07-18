Новые сериалы 19–25 июля: «Властелины Вселенной: Откровение» и «Тед Лассо»

Следующие несколько дней относительного затишья порадуют зрителей как минимум двумя событиями в мире сериалов. Кевин Смит представит первую часть первого сезона анимационного эпического фэнтези «Властелины Вселенной: Откровение» — нас ждет продолжение приключений культового Хи-Мена. Помимо новых сериалов аудиторию ждёт долгожданное возвращение — на Apple TV+ состоится двухсерийная премьера второго сезона «Теда Лассо».
Вторник, 20 июля
фантастика, боевик, приключенческий, драма
В ролях Грант Гастин, Джесси Л. Мартин, Том Кавана, Кендис Паттон, Рик Госнетт, Даниэль Панабэйкер
Создатель Грег Берланти
Седьмой сезон завершится восемнадцатым эпизодом Heart of the Matter – Part 2. В феврале телеканал The CW продлил сериал на восьмой сезон.
Среда, 21 июля
Четверг, 22 июля
фантастика, боевик
В ролях Брентон Туэйтс, Алан Ричсон, Анна Диоп, Эйприл Боулби, Линдси Горт, Минка Келли
Создатель Акива Голдсман, Грег Берланти, Джефф Джонс
Многосерийный боевик расскажет о команде юных супергероев, в состав которой войдут Дик Грейсон (он же Робин, он же Найтвинг), Старфайер, Рэйвен и другие.
комедия, драма
В ролях Кристина Хендрикс, Ретта, Мэй Уитман, Рено Уилсон, Мэнни Монтана, Лидия Джюэтт
Создатель Дженна Бэнс
Шестнадцатый эпизод Nevada станет заключительным для четвёртого сезона и сериала. В июне телеканал NBC закрыл сериал.
Пятница, 23 июля
мультфильм, фэнтези, боевик
В ролях Марк Хэмилл, Лина Хиди, Крис Вуд, Сара Мишель Геллар, Лиам Каннингэм, Стивен Рут
Создатель Кевин Смит
Продолжение приключений принца Адама / Хи-Мена, его противостояния с архизлодеем Скелетором и другие невероятные происшествия в разорённой Этернии. После событий в финале оригинального сериала Хранителям Замка Серого Черепа предстоит воссоединиться вновь, чтобы разгадать загадку сгинувшего Меча Силы и предотвратить конец света.
Кевин Смит со всем уважением к первоисточнику возвращает на экраны культовый мир Этернии и его персонажей. Эпик, приключения, противостояние добра и зла, само собой, прилагаются.
комедия, спорт
В ролях Джейсон Судейкис, Ханна Уоддингем, Джуно Темпл, Джереми Свифт, Фил Данстер, Бретт Голдштейн
Создатель Билл Лоуренс, Джейсон Судейкис
Джейсон Судейкис играет тренера местечковой команды по американскому футболу из Канзаса, которого приглашают возглавить тренерский штаб профессиональной футбольной команды в Англии. И всё бы хорошо, но о классическом английском футболе Лассо не имеет никакого представления.
драма, комедия, мистика
В ролях Мадлен Манток, Мелони Диас, Сара Джеффри, Чарльз Гиллеспи, Эллен Тамаки, Руперт Эванс
Создатель Дженни Снайдер Урман
Третий сезон мистической драмы завершится восемнадцатым эпизодом I Dreamed A Dream… В начале года телеканал The CW обеспечил ребуту продление на четвёртый сезон.
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