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Новые сериалы 19–25 июля: «Властелины Вселенной: Откровение» и «Тед Лассо»

Следующие несколько дней относительного затишья порадуют зрителей как минимум двумя событиями в мире сериалов. Кевин Смит представит первую часть первого сезона анимационного эпического фэнтези «Властелины Вселенной: Откровение» — нас ждет продолжение приключений культового Хи-Мена. Помимо новых сериалов аудиторию ждёт долгожданное возвращение — на Apple TV+ состоится двухсерийная премьера второго сезона «Теда Лассо».

Вторник, 20 июля

 
Конец сезона7
The CW
Флэш The Flash

фантастика, боевик, приключенческий, драма

В ролях Грант Гастин, Джесси Л. Мартин, Том Кавана, Кендис Паттон, Рик Госнетт, Даниэль Панабэйкер

Создатель Грег Берланти

Седьмой сезон завершится восемнадцатым эпизодом Heart of the Matter – Part 2. В феврале телеканал The CW продлил сериал на восьмой сезон.

Видео

Среда, 21 июля

 
Конец сезона1
The CW
Кунг-фу Kung Fu

драма

В ролях Оливия Лян, Шеннон Данг, Ци Ма, Гэвин Стенхаус, Брэдли Гибсон, Ребекка Олсон

Создатель Кристина М. Ким

Первый сезон драмы завершится тринадцатой серией Transformation. В мае телеканал The CW оформил драме продление на второй сезон.

Видео

Четверг, 22 июля

 
Сезон3
DC Universe
Титаны Titans

фантастика, боевик

В ролях Брентон Туэйтс, Алан Ричсон, Анна Диоп, Эйприл Боулби, Линдси Горт, Минка Келли

Создатель Акива Голдсман, Грег Берланти, Джефф Джонс

Многосерийный боевик расскажет о команде юных супергероев, в состав которой войдут Дик Грейсон (он же Робин, он же Найтвинг), Старфайер, Рэйвен и другие.

Видео

 
Конец сезона4
NBC
Хорошие девочки Good Girls

комедия, драма

В ролях Кристина Хендрикс, Ретта, Мэй Уитман, Рено Уилсон, Мэнни Монтана, Лидия Джюэтт

Создатель Дженна Бэнс

Шестнадцатый эпизод Nevada станет заключительным для четвёртого сезона и сериала. В июне телеканал NBC закрыл сериал.

Видео

Пятница, 23 июля

 
Сезон1
Netflix
Властелины вселенной: Откровения Masters of the Universe: Revelation

мультфильм, фэнтези, боевик

В ролях Марк Хэмилл, Лина Хиди, Крис Вуд, Сара Мишель Геллар, Лиам Каннингэм, Стивен Рут

Создатель Кевин Смит

Продолжение приключений принца Адама / Хи-Мена, его противостояния с архизлодеем Скелетором и другие невероятные происшествия в разорённой Этернии. После событий в финале оригинального сериала Хранителям Замка Серого Черепа предстоит воссоединиться вновь, чтобы разгадать загадку сгинувшего Меча Силы и предотвратить конец света.

Кевин Смит со всем уважением к первоисточнику возвращает на экраны культовый мир Этернии и его персонажей. Эпик, приключения, противостояние добра и зла, само собой, прилагаются.

Видео

 
Сезон2
Apple TV+
Тед Лассо Ted Lasso

комедия, спорт

В ролях Джейсон Судейкис, Ханна Уоддингем, Джуно Темпл, Джереми Свифт, Фил Данстер, Бретт Голдштейн

Создатель Билл Лоуренс, Джейсон Судейкис

Джейсон Судейкис играет тренера местечковой команды по американскому футболу из Канзаса, которого приглашают возглавить тренерский штаб профессиональной футбольной команды в Англии. И всё бы хорошо, но о классическом английском футболе Лассо не имеет никакого представления.

Видео

 
Конец сезона3
The CW
Зачарованные Charmed

драма, комедия, мистика

В ролях Мадлен Манток, Мелони Диас, Сара Джеффри, Чарльз Гиллеспи, Эллен Тамаки, Руперт Эванс

Создатель Дженни Снайдер Урман

Третий сезон мистической драмы завершится восемнадцатым эпизодом I Dreamed A Dream… В начале года телеканал The CW обеспечил ребуту продление на четвёртый сезон.

Видео

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