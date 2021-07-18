Новые сериалы 19–25 июля: «Властелины Вселенной: Откровение» и «Тед Лассо»

Сезон 1

Netflix

Продолжение приключений принца Адама / Хи-Мена, его противостояния с архизлодеем Скелетором и другие невероятные происшествия в разорённой Этернии. После событий в финале оригинального сериала Хранителям Замка Серого Черепа предстоит воссоединиться вновь, чтобы разгадать загадку сгинувшего Меча Силы и предотвратить конец света.

Кевин Смит со всем уважением к первоисточнику возвращает на экраны культовый мир Этернии и его персонажей. Эпик, приключения, противостояние добра и зла, само собой, прилагаются.