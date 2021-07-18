 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Увольнение Джеймса Ганна из Marvel шокировало даже Кевина Файги Уйма свежего экшена в специальном IMAX-ролике «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна: атака Старро и прочая свежатина в промо-роликах сумасшедшего экшена Не шутите с Александром Невским — вышел первый трейлер сурового вестерна «Нападение на Рио Браво» Люк Скайуокер на новом закадровом снимке финала второго сезона «Мандалорца»
2
СЕРИАЛЫ
443
 
Прямая ссылка на новость:

Неделя сериалов на КГ — главные новости 12–18 июля

Теги
Дайджест
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

1Постеры сериала «Бруклин 9-9» обещают безумный финальный сезон 3Джон Сноу по-прежнему ничего не знает в трейлере второго сезона антологии «Современная любовь» 5Пёстрая компания главных героев на постерах третьего сезона «Титанов» 1Бобби Аксельрод бодается с Майком Принсом в тизере пятого сезона «Миллиардов» 7Сексуальный «Терминатор» возвращается в трейлере второго сезона комедии «Проект „Анна Николаевна“» 3Норман Ридус и компания готовятся к эпическому финалу в свежих промо 11 сезона «Ходячих мертвецов»

Тоже интересно

19Дженнифер Карпентер вернётся к роли Дебры Морган в девятом сезоне «Декстера» 2Баг Marvel's Avengers раскрывает личные данные стримеров 4В новых «Зловещих мертвецах» появилась очередная жертва — начинающая актриса Миа Чаллис 0Путешествие по Орегонской тропе началось на кадрах третьего сезона комедии «Чудотворцы» 4Новый ужастик про компьютерные игры со звездой сериала «Половое воспитание» уходит на Netflix

Далее на КГ

15
Телеовощи. Выпуск 401: Продолжаем ныть
 0
Самая продаваемая манга в Японии за июнь 2021 года
 1
Новый тизер второго сезона «Истребителя демонов» и другие новости франчайза
 0
«Плод эволюции: Моя жизнь изменилась прежде, чем я это осознал» — тизер, авторы и дата выхода исекая про удивительные плоды, превращающие животных в девушек
 1
В библиотеке Netflix появился второй сезон аниме «Выдающиеся звери» с русскими субтитрами
 1
Streets of Rage 4 — премьерный трейлер дополнения Mr. X Nightmare
 15
Сильвестр Сталлоне спас Короля Акул в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна
 1
Постеры сериала «Бруклин 9-9» обещают безумный финальный сезон
 10
После «Стражей галактики 3» Джеймс Ганн с удовольствием вернётся в DC — там больше возможностей и меньше Кевина Файги
 8
«Старгёрл» получила ансамблевый постер второго сезона, в который лучше не всматриваться
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Первый взгляд на «Мир Юрского периода: Господство» в тизере пролога фильма
 
Кино Кейт Бекинсейл готова убивать на эксклюзивном кадре экшена «Красотки на взводе»
 
Игры Игроки добились выхода патча для NieR: Automata
 
Однорогая Леди Локи на свежем персонажном постере сериала «Локи»
 
Кино Бесконечность: Пересказ фильма
 
Кино Уйма свежего экшена в специальном IMAX-ролике «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в июле

19 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
20 Вт21:45ЕВА (трансляция)
21 СрНоль кадров в секунду
25 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
15Телеовощи – 401: Продолжаем ныть
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
5ЕВА – 433: Акватропы и автодропы
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 471: Кто соскучился по фильмам Marvel?
 
1Ноль кадров в секунду – 377: Не Pro
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru