«Секта Тодоровского» завершила съёмки драмы «Надвое» с Александром Петровым и Данилой Козловским

Съёмки кроссовера века, где сошлись два светила отечественного кино Александр Петров и Данила Козловский, подошли к концу. Об этом подписчиков своего инстаграма уведомил Петров, сообщив, что уже скоро многосерийную драму «Надвое» можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1» и в онлайн-кинотеатре more.tv.

Съёмки проекта Валерия Тодоровского стартовали в начале лета. Точной даты выхода у сериала пока нет.

Петров и Козловский сыграют живущих в столице лучших друзей и коллег, чьи жизни навсегда изменила одна питерская командировка. Там главные герои встретили двух девушек, после чего, как нетрудно догадаться, и закрутилась вся драма.

Компанию крышесносному дуэту на съёмочной площадке составили Ирина Старшенбаум, Елизавета Базыкина и Анна Синякина. Тодоровский также числится продюсером проекта вместе с Вячеславом Муруговым и Антоном Златопольским.