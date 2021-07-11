 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Рецензия и отзывы на фильм «Чёрная вдова» Юлия Снигирь и Евгений Цыганов в образе на первых фото со съёмок «Воланда» Disney раскрыла абсолютно все сборы «Чёрной вдовы» на старте — получилось очень много Том Харди и Веном фактически женаты — так считает сценарист «Венома 2» Юлия Снигирь и Евгений Цыганов в образе на первых фото со съёмок «Воланда»
3
СЕРИАЛЫ
433
 
Первоисточник: www.instagram.com Прямая ссылка на новость:

«Секта Тодоровского» завершила съёмки драмы «Надвое» с Александром Петровым и Данилой Козловским

Съёмки кроссовера века, где сошлись два светила отечественного кино Александр Петров и Данила Козловский, подошли к концу. Об этом подписчиков своего инстаграма уведомил Петров, сообщив, что уже скоро многосерийную драму «Надвое» можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1» и в онлайн-кинотеатре more.tv.

Съёмки проекта Валерия Тодоровского стартовали в начале лета. Точной даты выхода у сериала пока нет.

Петров и Козловский сыграют живущих в столице лучших друзей и коллег, чьи жизни навсегда изменила одна питерская командировка. Там главные герои встретили двух девушек, после чего, как нетрудно догадаться, и закрутилась вся драма.

Компанию крышесносному дуэту на съёмочной площадке составили Ирина Старшенбаум, Елизавета Базыкина и Анна Синякина. Тодоровский также числится продюсером проекта вместе с Вячеславом Муруговым и Антоном Златопольским.

Теги
Надвое
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

10Данила Козловский и Александр Петров снимутся вместе в сериале Валерия Тодоровского 45Данила Козловский сыграет сбежавшего от советского режима океанолога в драме режиссёра «Папа, сдохни» 36«Меня должны убить»: Александр Петров под видом Есенина бежит из СССР в триллере «Декабрь» (тизер)

Тоже интересно

8Чёрные кровососы важны: Блакула вернётся мстить экспроприаторам чужой культуры 13Disney раскрыла абсолютно все сборы «Чёрной вдовы» на старте — получилось очень много 36Джон Бойега кинул Netflix — актёр сорвал съёмки и без предупреждения покинул проект 0Рецензия и отзывы на фильм «Чёрная вдова» 2Огромные успехи NieR: Automata и NieR Replicant

Далее на КГ

1
Норман Ридус и компания готовятся к эпическому финалу в свежих промо 11 сезона «Ходячих мертвецов»
 0
Райан Рейнольдс сталкивается с неизбежным в телеролике экшен-комедии «Главный герой»
 0
Назад в кино: «Машина смерти» (Death Machine, 1994)
 0
Новые фильмы 12–18 июля 2021 года: «Космический джем 2», «Пороховой коктейль», «Бендер: Золото империи»
 9
«Стражи галактики 3» доведут вас до слёз — Карен Гиллан испытала это на себе
 2
Новые сериалы 12–18 июля: «Американские истории ужасов», «Северные воды» и другие новинки
 0
Подкаст «Бездуховные Мурзилки» №7: «Малолетние дебилы, мертвые школьницы, никакущий Эннис и хреновый Аарон»
 7
Внушает! Дуэйн Джонсон орёт от ярости за кадром «Чёрного Адама»
 2
Телеовощи. Выпуск 400: Хроническая Сара Коннор
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Чёрная вдова»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Странная и смешная — первые отзывы на «Матрицу 4» не внушают оптимизма
 
Кино Соратница Тора, асгардская воительница Сиф, может сыграть в перезапуске «Рыжей Сони»
 
Кино Второй тизер фильма «Брат 3» анонсирует самоистязание и ограбление
 
Кино Первый взгляд на костюм Супергёрл из «Флэша» Энди Мускетти
 
Однорогая Леди Локи на свежем персонажном постере сериала «Локи»
 
Кино Новый ужастик про компьютерные игры со звездой сериала «Половое воспитание» уходит на Netflix
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в июле

13 Вт21:45ЕВА (трансляция)
14 СрНоль кадров в секунду
18 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
19 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 400: Хроническая Сара Коннор
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 470: «Война будущего», «Оборотни внутри» и Меган Фокс
 
5Ноль кадров в секунду – 376: Тыкать палкой Silent Hill
 
10ЕВА – 432: Бонч-бонч-бонч в армии
 
9Телеовощи – 399: Рыдать и дрочить
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru