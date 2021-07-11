Телеовощи. Выпуск 400: Хроническая Сара Коннор

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Юбилей, донаты и благодарности
|08:08 —
|Обсуждение новостей
|56:17 —
|«Том и Джерри в Нью-Йорке» (Tom and Jerry in New York) — 1x01
|01:12:29 —
|«Зло» — 2x03
|01:18:16 —
|«Локи» — 1x05
|01:31:06 —
|«Рик и Морти» — 5x03
|01:42:32 —
|«Хильда» — 2x11
|01:54:03 —
|«Бесконечный поезд» — 3x09
|02:02:10 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 1x10
|02:12:23 —
|«Таинственное общество Бенедикта» — 1x02—03
|02:23:06 —
|«Терминатор: Битва за будущее» — 1x01 (впечатления Юрия и Льва)
|02:42:22 —
|«Чародей» — 2x02
|02:57:09 —
|«День рождения Буржуя» — 1x04 (впечатления Льва и Ларисы)
|03:08:37 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 1x04 (впечатления Льва)
|03:15:09 —
|«Вавилон 5» — 5x14 (впечатления Юрия)
|03:20:17 —
|«Футурама» — 3x05 (впечатления Ларисы)
|03:27:04 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 3x14 (впечатления Юрия и Льва)
|03:39:41 —
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