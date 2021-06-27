Телеовощи. Выпуск 398: Проститутка Шрёдингера

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Благодарности и болтовня
|01:07 —
|Обсуждение новостей
|37:54 —
|«В ритме жизни» (Physical) — 1x01—02
|42:47 —
|«Зло» — 2x01
|51:54 —
|«Рик и Морти» — 5x01
|59:29 —
|«Локи» — 1x03
|01:26:39 —
|«Мифический квест» — 2x08
|01:46:16 —
|«Хильда» — 2x09
|01:56:14 —
|«Бесконечный поезд» — 3x07
|02:04:06 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 1x08
|02:10:36 —
|«День рождения Буржуя» — 1x02 (впечатления Льва и Ларисы)
|02:31:13 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 1x01 (впечатления Льва)
|02:45:00 —
|«Вавилон 5» — 5x12 (впечатления Юрия)
|02:52:14 —
|«Футурама» — 3x03 (впечатления Ларисы)
|02:58:38 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 3x12 (впечатления Юрия и Льва)
|03:10:32 —
|Рубрика «Еженедельный Думкок»
|03:14:12 —
|Благодарим наших спонсоров
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