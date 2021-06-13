Телеовощи. Выпуск 396: Коты быстрого реагирования

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Благодарности и болтовня
|05:28 —
|Обсуждение новостей
|52:33 —
|«История Лизи» (Lisey’s Story) — 1x01
|01:01:43 —
|«Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» (Sweet Tooth) — 1x01—04
|01:12:38 —
|«Локи» (Loki) — 1x01
|01:33:16 —
|«Мифический квест» — 2x06
|01:56:51 —
|«Хильда» — 2x07
|02:03:32 —
|«Чародей» — 1x26 (финал сезона, впечатления Льва и Ларисы)
|02:12:57 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 1x06
|02:23:48 —
|«Бесконечный поезд» — 3x05
|02:32:09 —
|«Вавилон 5» — 5x10 (впечатления Юрия)
|02:39:05 —
|«Футурама» — 3x01 (впечатления Ларисы)
|02:46:21 —
|«Тьма» — 3x07 (впечатления Льва)
|03:02:05 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 3x11 (впечатления Юрия и Льва)
|03:16:57 —
|Благодарим наших спонсоров
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