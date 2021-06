Секс ли? Первый взгляд на героинь возвращения «Секса в большом городе»

Все эти возвращения культовых (или не очень) сериалов спустя много лет — серьёзный удар по фанатской психике. Всё же время не щадит не кого, а смотреть на сильно постаревших героев — удовольствие сомнительное. Вот и первое фото с читки мини-сериала And Just Like That, продолжения «Секса в большом городе», как бы говорит нам о том, что Ким Кэтролл приняла единственно верное решение, отказавшись в нём участвовать.

К своим ролям помимо Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис вернутся Уилли Гарсон, Крис Нот, Эван Хэндлер и Марио Кантоне, а освободившееся место Кэтролл займёт небинарный человек Сара Рамирес.

Сериал будет состоять из 10 эпизодов и выйдет на HBO Max в следующем году.