Новая Саманта? Небинарный квир Сара Рамирес сыграет главную роль в возвращении «Секса в большом городе»

Когда Ким Кэтролл, исполнительница роли всеобщей любимицы Саманты, отказалась участвовать в возвращении «Секса в большом городе», многие почуяли неладное. Освободившееся место пришлось как нельзя кстати в свете внезапно обнаружившихся проблем оригинала с инклюзивностью и каким бы то ни было разнообразием. И создатели не преминули этим воспользоваться: знакомьтесь с новой Самантой — небинарной квир-персоной и стендап-комиком в исполнении Сары Рамирес.

Сообщается, что Рамирес сыграет центрального персонажа — ведущего подкаста, куда частенько заглядывает Кэрри Брэдшоу. Это большой человек с большим сердцем, возмутительным чувством юмора и прогрессивным взглядом на гендерные роли.

Все причастные к возвращению, разумеется, пищат от восторга — отдувается за всех исполнительный продюсер Майкл Патрик Кинг:

Все невероятно счастливы, что столь талантливый актёр как Сара Рамирес присоединился к семье «Секса в большом городе». Это единственный в своём роде талант, который одинаково хорош как в комедиях, так и в драмах — мы взволнованы и вдохновлены на создание этого нового персонажа.

Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон вернутся к своим ролям и получат по $ 1 млн за каждый эпизод. Сериал будет называться And Just Like That, пока заказано 10 эпизодов этого безобразия.