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Дэрил и Кэрол готовы к встрече в тизере второго сезона «Ходячих мертвецов: Дэрила Диксона»

Именной спин-офф «Ходячих мертвецов» с подзаголовком «Дэрил Диксон» чувствует себя настолько хорошо и бодро, что получил продолжение на третий сезон до премьеры второго. Оная, к слову, состоится уже относительно скоро — свежий тизер продолжения зомби-драмы, где главные роли играют Норман Ридус и Мелисса Макбрайд, напоминает, что премьера второго сезона намечена на 29 сентября.

Второй сезон под вывеской «Ходячие мертвецы: Книга Кэрол» расскажет и покажет, как верная боевая подруга главного героя переберётся через Атлантику с одного кишащего зомби континента на другой во имя дружбы.

Постеры сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» Постеры сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»
Теги
ВидеоХодячие мертвецы: Дэрил Диксон
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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