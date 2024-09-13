Дэрил и Кэрол готовы к встрече в тизере второго сезона «Ходячих мертвецов: Дэрила Диксона»

Именной спин-офф «Ходячих мертвецов» с подзаголовком «Дэрил Диксон» чувствует себя настолько хорошо и бодро, что получил продолжение на третий сезон до премьеры второго. Оная, к слову, состоится уже относительно скоро — свежий тизер продолжения зомби-драмы, где главные роли играют Норман Ридус и Мелисса Макбрайд, напоминает, что премьера второго сезона намечена на 29 сентября.

Второй сезон под вывеской «Ходячие мертвецы: Книга Кэрол» расскажет и покажет, как верная боевая подруга главного героя переберётся через Атлантику с одного кишащего зомби континента на другой во имя дружбы.