 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Call of Duty: Black Ops 6 — трейлер и детальная демонстрация Уверовавший в безнаказанность Сарик Андреасян экранизирует «Войну и мир» Дэрил и Кэрол снова рискуют в отрывке из второго сезона спин-оффа «Ходячих мертвецов» Состоялся релиз главы «Подземелья и драконы» для Dead by Daylight Люси Лоулесс в образе Лукреции вернётся в «Спартаке: Доме Ашура»
• • •
 
3
СЕРИАЛЫ
507

«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» продлён на третий сезон

Источник: AMC

Именной спин-офф «Ходячих мертвецов» о странствиях по Европе продолжает расширять географию выживания. На полях отгремевшего Comic Con 2024 выяснилось, что зомби-драма «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» получила продление на третий сезон до премьеры второго. Второй — с подзаголовком «Книга Кэрол» — стартует на канале AMC и его стриминге 29 сентября.

Заодно выяснились и кое-какие сюжетные детали продолжения. Дэрил Диксон (Норман Ридус) и компания переберутся в Испанию. И случится это в следующем году — премьера третьего сезона состоится в 2025-м.

Выпущен специальный постер, подтверждающий всё вышесказанное:

Постеры сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»
Теги
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

4Кэрол летит на помощь Дэрилу в трейлере второго сезона «Ходячих мертвецов: Книги Кэрол» 1Дэрил и Кэрол снова рискуют в отрывке из второго сезона спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Тоже интересно

8DOOM: The Dark Ages — анонс и трейлер приквела современной серии шутеров 1Райан Гослинг продюсирует комедийный «постпостапокалипсис» про зомби 1Знаменитый комикс Saga от Image вернётся с новым сюжетом 13Явление Обри Плазы под грибами в трейлере драматической комедии «Моя старая задница» 0«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция

Далее на КГ

0
ЕВА-592: Прямая трансляция
 12
Ксеноморф угрожает Изaбeле Mepceд в тизере «Чужого: Ромула»
 2
Бывшие ветераны DC и журнала Heavy Metal основали новое издательство под названием Panick Entertainment
 0
Не только с «Наруто»: кроссовер «Могучих Рейнджеров» и «Черепашек-ниндзя» выйдет в России
 10
Новые фильмы недели: «Тополиный пух», новый Шьямалан, другой Шазам и очень много «Мятежной луны»
 17
Не снять «Грань будущего 2» было бы безумием — так считает режиссёр
 35
Роберт Дауни-младший вернулся в Marvel за очень большие деньги
 6
Ужасы нашего Средиземья в ролике о создании второго сезона «Властелина колец. Колец власти»
 0
Появился новый отрывок из мультсериала «Черепашки-ниндзя: Истории» во вселенной «Погрома мутантов»
 1
Релиз близко: новый трейлер World of Goo 2
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Кадры из фильма «Чужой: Ромул»
 
Игры Crime Boss: Rockay City — трейлер Steam-релиза и открытый тест
 
Кино Николас Кейдж обещает взорвать мир своим маньяком из триллера «Собиратель душ»
 
Кино Не путать с Росомахой: Хью Джекман сыграет усталого и умирающего Робина Гуда
 
Кино Дэдпул балуется с ведёрком попкорна для киносеансов «Дэдпула и Росомахи» (видео)
 
Кино Киану Ривз постарается спасти человечество от исторического извержения вулкана
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
1Телеовощи – 559: Святой чесночный воздух
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 630: «Горизонты: Часть 1», «Тельма», полнометражные «24 часа», фильм про русских руферов
 
4ЕВА – 591: Батядядя
 
2Телеовощи – 558: У вас аколит
 
3Ноль кадров в секунду – 536: Сапёр с топором
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 629: «Гарфилд», «Байкеры», дизлайки «Гладиатора 2», чёрный Капитан Америка, новые сказки
 
2ЕВА – 590: (Не) реклама пива
 
1Телеовощи – 557: Шутки ниже сосиски
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru