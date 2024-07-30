«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» продлён на третий сезон

Именной спин-офф «Ходячих мертвецов» о странствиях по Европе продолжает расширять географию выживания. На полях отгремевшего Comic Con 2024 выяснилось, что зомби-драма «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» получила продление на третий сезон до премьеры второго. Второй — с подзаголовком «Книга Кэрол» — стартует на канале AMC и его стриминге 29 сентября.

Заодно выяснились и кое-какие сюжетные детали продолжения. Дэрил Диксон (Норман Ридус) и компания переберутся в Испанию. И случится это в следующем году — премьера третьего сезона состоится в 2025-м.

Выпущен специальный постер, подтверждающий всё вышесказанное: