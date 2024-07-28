Кэрол летит на помощь Дэрилу в трейлере второго сезона «Ходячих мертвецов: Книги Кэрол»

Чтобы отыскать своего верного друга, суровой выживательнице в условиях зомби-апокалипсиса всего-то и надо, что перелететь через Атлантику. Делов-то. В честь проводимого на этих выходных Comic Con кабельный канал AMC поделился с аудиторией полноценным трейлером второго сезона зомби-драмы «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», и у продолжения, напомним, свой подзаголовок — «Книга Кэрол».

В новых эпизодах помимо персонажей Нормана Ридуса и Клеманс Поэзи активно участвует боевая подруга главного героя в исполнении Мелиссы Макбрайд. Стартует второй сезон 29 сентября.