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Кэрол летит на помощь Дэрилу в трейлере второго сезона «Ходячих мертвецов: Книги Кэрол»

Чтобы отыскать своего верного друга, суровой выживательнице в условиях зомби-апокалипсиса всего-то и надо, что перелететь через Атлантику. Делов-то. В честь проводимого на этих выходных Comic Con кабельный канал AMC поделился с аудиторией полноценным трейлером второго сезона зомби-драмы «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», и у продолжения, напомним, свой подзаголовок — «Книга Кэрол».

В новых эпизодах помимо персонажей Нормана Ридуса и Клеманс Поэзи активно участвует боевая подруга главного героя в исполнении Мелиссы Макбрайд. Стартует второй сезон 29 сентября.

Теги
ВидеоХодячие мертвецы: Дэрил Диксон
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Источник фотографий: Depositphotos

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