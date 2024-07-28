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Мэгги спасает Нигана в тизере второго сезона «Ходячих мертвецов: Мёртвого города»

Даже в отношениях заклятых, непримиримых врагов всё может перемениться, особенно в мире оживших мертвецов. В рамках Comic Con 2024 кабельный канал AMC выкатил тизер второго сезона зомби-драмы «Ходячие мертвецы: Мёртвый город». У продолжения пока нет точной даты релиза, но премьера состоится не раньше следующего года.

В центре сюжета — бывшие враги Мэгги (Лорен Коэн) и Ниган (Джeффpи Дин Mopгaн), которые прошли вместе достаточно долгий путь, чтобы в случае чего бросаться на помощь друг другу.

Теги
ВидеоХодячие мертвецы: Мёртвый город
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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