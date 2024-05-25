Ниган и Мэгги возвращаются в видео со съёмок «Ходячих мертвецов: Мёртвого города»

Союзники поневоле продолжают свою непростую миссию выживания. Официальный YouTube-канал знаменитого неупокоенного франчайза опубликовал видеоролик со съёмок второго сезона зомби-драмы «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» — одного из спин-оффов, в которых принимают участие персонажи из костяка оригинального сериала.

В «Мёртвом городе» мы следим за смертельно опасными приключениями Нигана (Джeффpи Дин Mopгaн) и Мэгги (Лорен Коэн). И приключения эти продолжатся в следующем году. Точную дату ролик пока не называет.