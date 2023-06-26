Европейские зомби-каникулы в новом трейлере сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

Эстетика безлюдных городов и зомби-апокалипсиса добралась и до Старого Света. Анонсированный в прошлом ходу трансатлантический вояж Дэрила Диксона в исполнении Нормана Ридуса готовится порадовать поклонников неупокоенной мертвечины. Матёрый выживальщик и бывший байкер Дэрил прибывает в тронутую многолетней разрухой Францию в новом трейлере сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон».

Прибитый океанскими волнами к французским берегам герой находит вместо свежих багетов, круасанов и вина следы борьбы с ожившими мертвецами. Природа методично отвоёвывает пространство у человечества, остатки которого прячутся в убежищах. Но до них ещё нужно добраться, чем Дэрил и занимается в ролике — бредёт в поисках хоть кого-нибудь по живописным локациям.

Разумеется, поиски рано или поздно увенчаются успехом: помимо Ридуса в сериале задействованы персонажи Клеманс Поэзи и Адама Нагаитиса. Как произойдет их встреча и помогут ли они Дэрилу вернуться домой, зрители узнают уже этой осенью, когда сезон из шести эпизодов стартует на AMC. Ну а тем, кому не терпится вернуться в мир, переживший эпидемию оживших покойников, могут заценить недавно стартовавший спин-офф «Ходячие мертвецы: Мёртвый город», который посвящён странствиям Мэгги и Нигана по постапокалиптическому Манхэттену.