Телеовощи. Выпуск 502: Стихийные нагибаторы

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Содержание
Оценки эпизодов
|03:48 —
|Очередной TUDUM от Netflix
|10:46 —
|Седьмой сезон «Рика и Морти» стартует в сентябре
|17:13 —
|Третий сезон «Первобытного человека» уже в работе
|29:00 —
|Видео-анонс седьмого сезона «Миллиардов» с Бобби Аксельродом
|33:50 —
|Первый тизер «Задачи трёх тел»
|45:23 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» показал своих героев
|53:59 —
|Тизер адаптации аниме «Ван-Пис»
|01:05:47 —
|«Фубар» продлён на второй сезон
|01:07:54 —
|Сарик Андреасян снимает спин-офф «Чикатило»
|01:17:11 —
|Трейлер отечественного фэнтези «Библиотекарь»
|01:22:35 —
|Тизер экшен-комедии «Разрешите обратиться»
|01:32:33 —
|«Немодельное агентство» — 1x01—02
|01:52:41 —
|«Ухожу красиво» — 1x01—02
|01:57:32 —
|«Ходячие мертвецы: Мертвый город» — 1x01
|02:06:00 —
|«Секретное вторжение» (Secret Invasion) — 1x01
|02:47:29 —
|«Чёрное зеркало» — 5x01—02
|02:57:01 —
|«Основано на реальных событиях» — 1x01—03
|03:00:15 —
|«Кумир» — 1x02—03
|03:16:00 —
|«Графиня де Монсоро» — 1x19
|03:30:25 —
|«Звездный путь: Следующее поколение» — 1x20
|03:42:25 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 5x09—10
|03:54:46 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 9x01
|04:02:05 —
|«Футурама» — 7x09
|04:09:30 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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