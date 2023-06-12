Телеовощи. Выпуск 500: Перебор с долблением

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Содержание
Оценки эпизодов
|04:57 —
|Четвёртый сезон «Чудотворцев» получил новую дату выхода
|10:47 —
|«Рыцари Сорока Островов» Сергея Лукьяненко станут сериалом
|23:42 —
|Трейлер второго сезона «Благих знамений»
|31:44 —
|«Перри Мейсон» закрыт после второго сезона
|37:25 —
|Тизер «Асоки» уточнил дату премьеры сериала
|41:53 —
|«Кумир» (The Idol) — 1x01
|01:06:53 —
|«Фубар» — 1x03
|01:11:14 —
|«Цитадель» — 1x02—06
|01:26:01 —
|«Плейлист волонтёра» — 1х03
|01:37:51 —
|«Миссис Дэвис» — 1x06
|01:50:50 —
|«Укрытие» — 1x06
|01:54:17 —
|«Счастливчик Хэнк» — 1x06
|02:01:50 —
|«Графиня де Монсоро» — 1x18
|02:10:00 —
|«Звездный путь: Следующее поколение» — 1x18
|02:16:31 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 5x08
|02:24:29 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 8x10
|02:32:30 —
|«Футурама» — 7x08
|02:40:47 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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