Новые сериалы недели: спин-офф «Ходячих мертвецов» и сиквел «Мужского стриптиза»

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В ролях Роберт Карлайл, Марк Эдди, Уим Снэйп, Стив Хьюисон, Том Уилкинсон, Пол Барбер

Мини-сериал — сиквел одноимённого полнометражного фильма — поведает о том, чем занимаются те самые знаменитые работяги из Шеффилда 25 лет спустя.

Душевное кино из 90-х возвращается в виде многосерийного сиквела с оригинальным актёрским составом. Сценарист тоже прежний — как минимум повод посмотреть первый эпизод.