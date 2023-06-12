Новые сериалы недели: спин-офф «Ходячих мертвецов» и сиквел «Мужского стриптиза»

В ближайшее время своим очередным спин-оффом похвастается франчайз «Ходячие мертвецы» — историей о миссии Нигана и Мэгги. Кабельный канал FX выпустит мини-сериал и по совместительству сиквел одноимённого фильма «Мужской стриптиз». Отечественный онлайн-кинотеатр Okko презентует комедийную мелодраму «Открытый брак».
Среда, 14 июня
комедия, драма
В ролях Роберт Карлайл, Марк Эдди, Уим Снэйп, Стив Хьюисон, Том Уилкинсон, Пол Барбер
Мини-сериал — сиквел одноимённого полнометражного фильма — поведает о том, чем занимаются те самые знаменитые работяги из Шеффилда 25 лет спустя.
Душевное кино из 90-х возвращается в виде многосерийного сиквела с оригинальным актёрским составом. Сценарист тоже прежний — как минимум повод посмотреть первый эпизод.
Четверг, 15 июня
драма, романтический, комедия
В ролях Марина Александрова, Антон Васильев, Софья Лебедева, Артур Бесчастный, Полина Максимова, Ксения Каталымова
Оксана и Сева продержались в «образцовом» браке целых двадцать лет и... устали от всего, что успело между ними накопиться за все эти годы. Более того, у обоих супругов заводятся отношения на стороне. Но вместо развода Оксана предлагает мужу спасти семейную жизнь, переводя свои отношения в форму открытого брака.
Отечественная мелодрама с элементами комедии поведает о доведённых до отчаяния супругах открытого брака. Трейлер, честно говоря, куда сильнее напирает на драму.
фантастика, приключенческий
В ролях Энсон Маунт, Итан Пек, Ребекка Ромейн, Бабс Олусанмокун, Кристина Чонг, Селия Роуз Гудинг
Создатель Акива Голдсман, Алекс Куртцман, Дженни Люмет
На борту знаменитого космического корабля «Энтерпрайз» капитан Кристофер Пайк, Спок и Номер один отправляются исследовать доселе неизведанные уголки галактики.
драма, триллер, фантастика
В ролях Рори Киннер, Линдсей Дункан, Том Гудман-Хилл, Анна Уилсон-Джонс, Дэниел Калуя, Хейли Этвелл
Создатель Чарли Брукер
За последние годы технологии всесторонне изменили нашу жизнь, прежде чем мы успели опомниться и усомниться в них. В каждом доме, на каждом столе, на каждой ладони есть плазменный телевизор, монитор компьютера, дисплей смартфона — чёрное зеркало нашего существования в двадцать первом веке. Наша связь с реальностью неизбежно меняется.
Пятница, 16 июня
драма, мистика, исторический, романтический
В ролях Катрина Балф, Сэм Юэн, Тобиаш Мензес, Гари Льюис, Грэм Мактавиш, Лотта Вербек
Создатель Рональд Д. Мур
В центре сюжета Клэр Бичем Рэндалл, служившая медсестрой в действующей армии во время Второй мировой войны. По непонятным причинам молодая женщина перемещается из 1945 года в 1743 год. Там назревает гражданская война, и Клэр встречает раненого шотландца Джейми Фрейзера. Теперь ей нужно научиться жить в новом мире по новым правилам.
Воскресенье, 18 июня
драма
В ролях Лорен Коэн, Джеффри Дин Морган, Карина Ортиз, Майкл Энтони, Джонатан Хиггинботэм, Логан Ким
Заклятые враги Мэгги и Ниган объединятся ради вынужденной миссии по спасению сына Мэгги, которого украл какой-то сумасшедший злодей. Новая локация — кишащий ожившими мертвецами Манхэттен.
Персонажи «Ходячих мертвецов» из когорты зрительских любимчиков заполучили собственный спин-офф. Ниган и Мэгги отправляются в сопряжённую со смертельным риском вылазку. Поклонники зомби-вселенной наверняка заинтересуются.
комедия
В ролях Дэнни Макбрайд, Джон Гудман, Адам Дивайн, Эди Паттерсон, Кэссиди Фриман, Дермот Малруни
Создатель Дэнни Макбрайд
Это полная сатиры и абсурдистского юмора история о всемирно известной и безобразно богатой семье телевизионных проповедников Джемстоунов. Невзирая на бешеную популярность, «благочестивому» семейству не приходится почивать на лаврах — кругом завистники, конкуренты и враги, которые только и мечтают занять их место.
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