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Кристина Асмус обнажается в погоне за метеоритом в трейлере трэш-комедии «Райцентр»

Создаётся такое ощущение, что Кристина Асмус выбирает преимущественно такие роли, которые требуют обнажения не только чувств. В сети появился полноценный трейлер многосерийной чёрной комедии «Райцентр». Авторы обещают детектив, фантастику и триллер, но на экране виден по большей части трэш.

Премьера сериала состоится на цифровой платформе «Иви» 23 июня.

На 20-летие окончания школы в захолустной деревушке Вармалей собираются бывшие одноклассники, но праздничное мероприятие омрачает жуткая находка — со дна местного пруда поднимают автомобиль, утонувший на выпускном двадцать лет назад. Внутри автомобиля обнаруживают труп и таинственный метеорит.

В основном актёрском составе числятся Кристина Асмус, Карина Разумовская, Иван Добронравов, Дмитрий Чеботарев, Игорь Грабузов, Григорий Данцигер и Агриппина Стеклова.

Теги
ВидеоРайцентр
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Источник фотографий: Depositphotos

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