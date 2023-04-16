Потрёпанная Кристина Асмус готовится к дуэли в открывающей сцене чёрной комедии «Райцентр»

Видеосервис «Иви» презентовал первый отрывок из детективной чёрной комедии «Райцентр», которую анонсировал в конце прошлого года. Актёрский состав сериала возглавляют Кристина Асмус и Дмитрий Чеботарёв, чьи персонажи из нижеприведённого фрагмента готовятся к серьёзному противостоянию.

На 20-летие окончания школы в захолустной деревеньке Вармалей собираются бывшие одноклассники, но праздничное мероприятие омрачает жуткая находка — со дна местного пруда поднимают автомобиль, утонувший на выпускном двадцать лет назад. Внутри автомобиля обнаруживают труп и таинственный камень-метеорит.