 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Рецензия и отзывы на сериал «Король и Шут» Эмилия Кларк, Сэмюэл Л. Джексон и остальные фигуранты «Секретного вторжения» на свежем промо-арте Начало семейной одержимости в отрывке «Восстания зловещих мертвецов» Утки! Новый залипательный мультфильм от создателей «Миньонов» (трейлер) КГ играет: El Matador
• • •
 
СЕРИАЛЫ
262

Потрёпанная Кристина Асмус готовится к дуэли в открывающей сцене чёрной комедии «Райцентр»

Видеосервис «Иви» презентовал первый отрывок из детективной чёрной комедии «Райцентр», которую анонсировал в конце прошлого года. Актёрский состав сериала возглавляют Кристина Асмус и Дмитрий Чеботарёв, чьи персонажи из нижеприведённого фрагмента готовятся к серьёзному противостоянию.

На 20-летие окончания школы в захолустной деревеньке Вармалей собираются бывшие одноклассники, но праздничное мероприятие омрачает жуткая находка — со дна местного пруда поднимают автомобиль, утонувший на выпускном двадцать лет назад. Внутри автомобиля обнаруживают труп и таинственный камень-метеорит.

Теги
ВидеоРайцентр
Комментарии

Ещё на эту тему

8Распутная Кристина Асмус на первых кадрах из чёрной комедии «РАЙцентр»

Тоже интересно

0КГ играет: Mega Man Battle Network 7«Ваш разум закрыт для истины» — Дэвид Эйр ответил поклонникам «Отряда самоубийц» на критику Джокера 4Самый могущественный Мститель всех времён сразился с каждым злодеем Marvel и победил 35Вьетнамские флешбэки: Джонатан Риз Майерс и Аарон Экхарт в трейлере военного экшена «Засада» 19Ариэль греется на солнышке на свежем постере «Русалочки»

Далее на КГ

0
Стэнли Туччи раскрывает предысторию шпионской организации из боевика «Цитадель» (видео)
 0
Телеовощи. Выпуск 492: Две шашки и кокошник
 2
Джесси ушла от Psy и показала, что он потерял (много фото)
 3
Юлия Снигирь, Ирина Розанова и Ирина Дубцова в детективе о жизни богачей «Престиж»
 6
«Футурама» вернётся летом
 6
Первый взгляд на Уилла Смита на съёмках «Плохих парней 4» (фото)
 13
Новые фильмы недели: космическая драма «Вызов» с Юлией Пересильд и другие новинки кино
 0
Грут вернулся к своим чудовищным корням и уничтожает Стражей Галактики
 0
Сверхъестественный стенолаз: Ночного Змея потянуло стать Человеком-пауком
 0
Огненный постер второго сезона «Sweet Tooth: мальчика с оленьими рогами»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Смотрит как на Д'Артаньяна: Ева Грин на постере фильма «Три мушкетёра»
 
Кино Неделя кино на КГ — главные новости 20–26 февраля
 
Кино Многострадальный экшен-триллер Роберта Родригеса с Беном Аффлеком скоро выйдет в прокат
 
МиСаМо объявляет дату официального японского дебюта (много фото и видео)
 
Игры КГ играет: Persona 4 Golden
 
Кино Не вписался в семью: в сиквелах «Аватара» не будет Вина Дизеля
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 492: Две шашки и кокошник
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 563: Анонсы Star Wars Celebration, «Подземелья и драконы», «Шазам 2», «65»
 
1Ноль кадров в секунду – 469: Пенисы на снегу
 
4ЕВА – 524: (Не)заметный поворот
 
0Телеовощи – 491: Тяжёлый человек с тяжёлыми отношениями
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 562: Наш ответ IMAX, «Тетрис», «Крид 3», «Ампир V»
 
2Ноль кадров в секунду – 468: Прокачка по мини-карте
 
 
3ЕВА – 523: Трясти бюджетом
 
4Телеовощи – 490: Планета вечной оргии
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 561: 10 лет подкасту, спецэффекты Marvel, «Джон Уик 4»
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru