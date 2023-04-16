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Огненный постер второго сезона «Sweet Tooth: мальчика с оленьими рогами»

Злодею в очках грозит поджог. Стриминговый сервис Netflix опубликовал постер второго сезона «Sweet Tooth: мальчика с оленьими рогами». Постапокалиптическая сказка о выживании по комиксу Джеффа Лемира покажет свои новые эпизоды 27 апреля.

Юный гибрид человека и оленя по имени Гас (Кристиан Конверри) выбрался из родного леса в переживший эпидемию внешний мир. В компании одинокого странника Томми Джепперда (Нонсо Анози) главный герой отправляется в рискованное путешествие на поиски правды, которая его потрясёт. Во втором сезоне Гас подружится с детишками-гибридами, которые, как и он, находятся в смертельной опасности.

Постеры сериала «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами»
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ГалереяSweet Tooth: мальчик с оленьими рогами
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Подкасты
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