Шоураннер и актёры «Пацанов» празднуют завершение съёмок четвёртого сезона (видео)

Материалы, приуроченные к завершению съёмок четвёртого сезона «Пацанов», продолжают наводнять сеть. Бессменный шоураннер сериала Эрик Крипке опубликовал душевное видео со съёмочной площадки. Последний рабочий день отметился его сердечным признанием в большой любви всей творческой команде.

Наконец-то эти трудяги получат заветную возможность выспаться. Активное производство новых эпизодов длилось с августа, и коллектив наверняка умаялся от трудов праведных. Свежий видеоматериал уходит в постпроизводство, а вот когда четвёртый сезон пожалует на экраны, пока не сообщается.



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И подборка различных закадровых фото четвёртого сезона в честь завершения съёмок: