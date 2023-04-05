Солдатик Дженсена Эклса появится в спин-оффе «Пацанов»

Первый супергерой США по версии «Пацанов» ворвался в сюжет многосерийной адаптации одноимённого комикса подобно урагану, дабы пошатнуть статус-кво признанных альфачей сериала Хоумлендера и Билли Бутчера. И останавливаться на достигнутом не намерен. Об этом исполнитель роли Солдатика Дженсен Эклс рассказал на фанатском конвенте в Луизине на прошлых выходных.

По словам Эклса, его ретро-супергерой появится в спин-оффе «Пацанов» — близком им по духу «Поколении „Ви“», чью премьеру обещают в этом году. Точной даты у сериала пока нет. Актёр признался, что это всего лишь камео, зато таких камео будет несколько — другие персонажи из «Пацанов» тоже появятся в спин-оффе.

События «Поколения „Ви“» разворачиваются в единственном в США колледже для юных супергероев под эгидой Vought International. В центре внимания — молодые обладатели сверхспособностей, жёстко соревнующиеся за лучшие контракты в лучших городах страны.