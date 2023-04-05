Любовники на персонажных постерах «Рокового влечения»

Вслед за трейлером в сети появилась пара персонажных постеров с главными героями многосерийного психосексуального триллера «Роковое влечение». Центральную «фатальную» пару играют Лиззи Каплан и Джошуа Джексон. Премьера восьмисерийного ремейка полнометражной картины 1987-го состоится на потоковой платформе Paramount+ 30 апреля.

Все беды начинаются с того, что женатый мужчина Дэн Галлагер (Джексон) заводит интрижку с роковой красоткой Алекс Форрест (Каплан), а после вынужден столкнуться со страшными и горькими плодами собственного крайне неблагоразумного поступка.