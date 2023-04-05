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Продюсерская компания Джоан Роулинг теряет прибыль

Источник: Warner Bros.

Джоан Роулинг может и удалось избежать отмены, однако последствия критических высказываний о трансгендерах дают о себе знать. Основанная в 2013 году продюсерская компания писательницы Brontë Film and TV, на счету которой сериалы «Страйк» и «Случайная вакансия», стремительно теряет прибыль.

По информации издания The Independent, за последний год падение составило 74% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Её дочерняя компания Harry Potter Theatrical Productions, продюсирующая театральную постановку «Гарри Поттер и Проклятое дитя», также испытывает проблемы — прибыль упала на 65% или $ 3,7 млн.

Примечательно, что уже одобренный шестой сезон «Страйка» экранизирует последний вышедший роман Роулинг The Ink Black Heart, который в числе прочего рассказывает историю писательницы, обвинённой в трансфобии и впоследствии убитой.

А вот у «Гарри Поттера» дела обстоят куда лучшее — накануне стало известно, что книжный цикл получит собственный сериал, по сезону на каждый роман. В деле HBO, а значит всё должно быть дорого-богато. «Уорнеры» писательницу, понятное дело, давно простили.

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Источник фотографий: Depositphotos

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