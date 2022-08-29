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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Джоан Роулинг впервые прокомментировала своё отсутствие в юбилейном спецвыпуске «Гарри Поттера»

Источник: Warner Bros.

Юбилейный спецэпизод «Гарри Поттера» «Возвращение в Ховартс», который Warner Bros. замутила по случаю 20-летия фрнчайза для раскрутки своего потокового сервиса, оказался мероприятием скандальным. Помимо многочисленных ляпов и того факта, что воссоединения как такового не случилось, главной темой для пересудов было отсутствие главной виновницы торжества Дж.К. Роулинг.

Большинство сошлись во мнении, что студия попыталась максимально отстраниться от писательницы из-за трансфобных высказываний последней, однако позже появилась информация, что Роулинг сама не захотела участвовать в этом балагане. И вот, спустя несколько месяцев создательница волшебного мира «Гарри Поттера» таки объяснила причину своего отказа:

Меня позвали, но я решила, что не хочу. Я подумала, что это больше о фильмах, чем о книге — на самом деле именно по этому поводу был юбилей. Никто не говорил, что мне нельзя участвовать.

Само собой, никакого разлада с Warner Bros. «не было», ведь впереди новые фильмы волшебной киновселенной.

Комментарии (2)

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