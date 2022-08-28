Телеовощи. Выпуск 459: Жизнь как «Трансформеры 2»

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|02:06 —
|Обсуждение новостей
|37:43 —
|«Дом Дракона» (House of the Dragon) — 1x01
|59:39 —
|«Курорт» — 1x06
|01:05:12 —
|«Харли Квинн» — 3x07
|01:10:28 —
|«Первобытный» — 2x06
|01:20:26 —
|«Твоё имя» — обсуждение аниме
|01:53:20 —
|«Женщина-Халк: Адвокат» — 1x02
|02:32:45 —
|South Park: The 25th Anniversary Concert
|02:35:37 —
|«Звёздный путь: Странные новые миры» — 1x08
|02:44:20 —
|«Орвилл» — 3x08
|02:56:35 —
|«Детективное агентство „Лунный свет“» — 1x04
|03:05:36 —
|«Горец» — 1x21
|03:15:19 —
|«Прослушка» — 5x06
|03:23:37 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 3x17
|03:27:28 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 6x03
|03:35:00 —
|«Футурама: В дикую зеленую даль»
|03:50:50 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 6x04
|04:01:58 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 1x18
|04:07:56 —
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