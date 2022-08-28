 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Исполнительница роли Бэтгёрл показала, чего мы лишились Дом Дракона - реакция на 1 серию Жаркие кадры из сериала «Жизнь по вызову» Сарика Андреасяна Александра Даддарио на первых кадрах из «Мэйфейрских ведьм» Энн Райс Трейлер Hogwarts Legacy придумывает оправдания для использования непростительных заклятий
СЕРИАЛЫ
103
 
Прямая ссылка на новость:

Неделя сериалов на КГ — главные новости 22–28 августа

Источник: HBO
Теги
Дайджест
Комментарии

Ещё на эту тему

11Нуменор и его обитатели в ролике о создании «Властелина колец. Колец власти» 10Свежий трейлер «Дома Дракона» анонсирует гражданскую войну 24«Какого чёрта они тут наворотили?» — Джордж Мартин запоздало делится впечатлениями от просмотра «Игры престолов»

Тоже интересно

8«Фантастические твари 3», «Варяг» и «Соник 2 в кино» — названы самые популярные у пиратов фильмы мая 4Дженсен Эклс и его отбитая команда на свежем промо «Пацанов» 3Натали Портман объяснила, чем её героиня «Тора: Любви и грома» отличается от Криса Хемсворта 10Главные герои новых «Голодных игр» на первом кадре из фильма 22Звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон крутит любовь в экранизации романа Джейн Остин «Доводы рассудка» (видео)

Далее на КГ

0
Вторая часть аниме-сериала «Семья шпиона» обзавелась датой премьеры
 2
Джеймс Бонд хорошо подготовил Дэниэла Крэйга для съёмок в «Достать ножи 2» (фото)
 0
Геймплей Gord — градостроительной RPG от авторов «Ведьмака»
 0
«Muv-Luv: Альтернатива 2» — тизер и дата выхода драматичного аниме про меха, пришельцев, попаданцев и временные петли
 1
ЕВА-491: Терпила с дьяволом внутри
 2
Геймплейные демонстрации High On Life — комедийного шутера от автора «Рика и Морти»
 0
Новый трейлер детективно-лавкрафтовской метроидвании The Last Case of Benedict Fox
 0
9 Years of Shadows — метроидвания, которую сильно изменили деньги с «Кикстартера»
 2
Театральная резня: расширенный трейлер слэшера Phantom Hellcat
 1
О будущем System Shock 3 знают лишь китайцы, да и у ремейка System Shock всё ещё нет даты выхода
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 530: «Топ Ган: Мэверик», «Одна» и экранизации видеоигр
 
5Ноль кадров в секунду – 436: Comix Gay Zone
 
 
1ЕВА – 491: Терпила с дьяволом внутри
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Телеовощи – 458: Непризнанные гении
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 529: «Дневная смена», «Элвис», небинарное правосудие
 
5Ноль кадров в секунду – 435: Бездатые игры
 
 
5ЕВА – 490: Ночи с киской сестры
 
3Телеовощи – 457: Секс-олимпиада
 
1Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru