Неделя сериалов на КГ — главные новости 22–28 августа

Полный восторг! Первые отзывы на сериал «Властелин колец. Кольца власти». Кто-нибудь сомневался в реакции критиков?
Названы сериалы с худшими в истории концовками. Список предоставила редакция Variety.
Не переносят чернокожих богачей — звезда «Дома Дракона» объяснил критику в свой адрес. Стив Туссэн в роли Корлиса Велариона докопался до истины.
Педро Паскаль в роли Джоэла из экранизации The Last of Us в сборном трейлере HBO Max. Первые официальные движущиеся картинки из сериала.
Герои собираются на войну со Злом в финальном трейлере «Властелина колец. Колец власти». С размахом, но без души.
Сериал «Обитель зла» закрыт после первого сезона. Оперативно.
Павел Прилучный торгует бабами в трейлере как бы драмы Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову». Дело очень прибыльное, но рискованное.
Первая серия «Женщины-Халка» раскрыла главную интригу проекта. Вердикт готов.
HBO потратил на рекламу «Дома Дракона» рекордную сумму. Но ни о чём не жалеет.
Премьера «Дома Дракона» установила рекорд по просмотрам. Никто и не сомневался.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: