Неделя сериалов на КГ — главные новости 22–28 августа

Названы сериалы с худшими в истории концовками. Список предоставила редакция Variety.

Не переносят чернокожих богачей — звезда «Дома Дракона» объяснил критику в свой адрес. Стив Туссэн в роли Корлиса Велариона докопался до истины.

Педро Паскаль в роли Джоэла из экранизации The Last of Us в сборном трейлере HBO Max. Первые официальные движущиеся картинки из сериала.

Павел Прилучный торгует бабами в трейлере как бы драмы Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову». Дело очень прибыльное, но рискованное.

HBO потратил на рекламу «Дома Дракона» рекордную сумму. Но ни о чём не жалеет.