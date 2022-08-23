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Свежий трейлер «Дома Дракона» анонсирует гражданскую войну

Худшие враги Таргариенов — они сами. Кабельный канал HBO опубликовал новый трейлер эпического фэнтези «Дом Дракона», наполненный кадрами из последующих эпизодов первого сезона приквела «Игры престолов». И оные, как и положено, обещают пламя и кровь.

Сказание о первых Таргариенах Вестероса по знаменитой книжной вселенной Джорджа Мартина включает в себя 10 эпизодов. Первый сезон проекта, которым руководят шоураннеры Райан Кондал и Мигель Спочник, завершится в конце октября.

В основной актёрский состав эпика входят Пэдди Консидайн, Эмма Дарси, Оливия Кук, Милли Олкок, Рис Иванс, Грэм Мактавиш, Эмили Кэри, Ив Бест и Стив Туссэн.

Теги
ВидеоДом Дракона
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Источник фотографий: Depositphotos

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