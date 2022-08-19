«Какого чёрта они тут наворотили?» — Джордж Мартин запоздало делится впечатлениями от просмотра «Игры престолов»

Не прошло и нескольких лет с окончания «Игры престолов», как автор литературного первоисточника дал волю своим истинным чувствам. Многие поклонники, едва не получив удар от творившегося в финале сериала, подозревали писателя, отошедшего от дел после четвёртого сезона, если не во лжи, то уж точно в умалчивании некоторых очевидных вещей. И были правы.

Не так давно Мартин наконец признался, что с пятого сезона никак не контролировал творческие порывы шоураннеров проекта Бениоффа и Уайсса, и с каждым днём становится всё смелее в своих высказываниях. В официальном подкасте HBO, посвящённом скорой премьере «Дома Дракона», автор припомнил, как его радовали сцены из «Игры престолов» в первых сезонах и как огорчали — в последующих.

В частности Мартин описал, с каким удовольствием следил за репетицией сцены из пилота с участием Арьи и Неда Старков, где юная героиня тренировалась, пытаясь сохранить равновесие, стоя на одной ноге. Писатель отметил, что это были персонажи, сошедшие прямиком со страниц его книги.

Это были они, мои персонажи. И не было ничего лучше, чем наблюдать за воплощением их в жизнь. Но, конечно, есть и обратная сторона, когда наблюдаешь за происходящим в сцене и недоумеваешь: «Какого чёрта они тут наворотили? Всё должно быть совсем не так. Мой персонаж никогда бы так себя не повёл, никогда бы такого не сказал». И это расстраивает. Сложно это, как и всё в нашей жизни.

С сочувствием смотрим на Джейме Ланнистера и компанию.