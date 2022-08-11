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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:

«Я остался не у дел» — Джордж Мартин о последних сезонах «Игры престолов»

Источник: HBO

А вот теперь и подтверждение из первых уст. Слухи об отстранении автора литературного первоисточника от производства последних сезонов, ходившие сразу после поднявшегося шума вокруг завершившейся в 2019-м «Игры престолов», оказались правдой. Бросивший отнекиваться Джордж Мартин рассказал об этом сам в интервью The New York Times.

Как и утверждали анонимные источники, писатель принимал активное участие у судьбе проекта на протяжении всего первых четырёх сезонов, ну а дальше что-то случилось.

К пятому-шестому сезону, не говоря уже о седьмом и восьмом, я был определённо не у дел.

Особенно любопытен его ответ на вопрос интервьюера, почему же так получилось. И этот ответ ровным счётом ничего не проясняет.

Я не знаю. Это вы должны спросить у Дэна и Дэвида.

Издание попыталось получить комментарий от вышеупомянутых прославленных шоураннеров сериала Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса, но те почему-то отказались комментировать слова Мартина.

Теги
Игра престолов
Комментарии (2)

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