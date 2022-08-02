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Мэтт Смит в доспехах и на Железном троне — свежие кадры из «Дома Дракона»

Непредсказуемый, жестокий, импульсивный — это всё об одном из главных героев фэнтези-эпика «Дом Дракона» Деймоне Таргариене, младшем брате короля Визериса I. Именно этому персонажу в исполнении Мэтта Смита журнал Empire посвятил свои эксклюзивные кадры из приквела «Игры престолов».

До одной из главных многосерийных премьер этого года остаётся чуть меньше трёх недель — первый эпизод выходит на кабельном канале HBO 21 августа.

Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона»

За адаптацию романа Джорджа Мартина «Пламя и кровь» отвечают шоураннеры Райан Кондал и Мигель Сапочник (он же режиссирует несколько эпизодов первого сезона). В масштабной саге о первых Таргариенах, прибывших из погибшей Валирии в Вестерос, также снимаются Пэдди Консидайн, Эмма Дарси, Оливия Кук, Милли Олкок, Рис Иванс, Грэм Мактавиш, Эмили Кэри, Стив Туссэн и другие.

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ГалереяДом Дракона
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Источник фотографий: Depositphotos

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