Новые сериалы 1–7 августа: «Песочный человек» Нила Геймана и возвращение «Бивиса и Баттхеда»

Премьера +

MTV (US)

Центральные персонажи сериала — подростки Бивис и Баттхед, которые живут в вымышленном городке Хайленд, штат Техас. Они посещают среднюю школу, где учителя зачастую оказываются в растерянности от их выходок. Изредка они подрабатывают в «Мире бургеров», где проводят неполный рабочий день, а также временами получают другую работу, когда люди ошибочно принимают их странное поведение как отзывчивое и напористое. Юмор состоит в полном отсутствии у них традиционных ценностей, таких как трудовая этика. Оба они крайне отвратительны и грубят почти каждому персонажу сериала, и даже друг другу. Они сами, однако, видимо, не осознают этого, и действуют инстинктивно. Бивис и Баттхед выбираются из своих опасных злоключений без серьёзных последствий, в то время, как у людей, находящихся рядом с ними, это получается далеко не всегда.

Бивис и Баттхед возвращаются в ремейке культового анимационного сериала от создателя оригинала Майка Джаджа. Проект уже получил добро на второй сезон от Paramount+, что само по себе говорит о многом.