Новые сериалы 1–7 августа: «Песочный человек» Нила Геймана и возвращение «Бивиса и Баттхеда»

Предстоящая теленеделя пройдёт под знаменем «Песочного человека» Нила Геймана — новый потенциальный хит Netflix постарается
не оказаться «Ведьмаком» не разочаровать зрителей. Но
у Paramount+ есть чем на это возразить: ремейку были подвергнуты культовые «Бивис и Баттхед» — осталось выяснить, были ли это сделано с должным уважением.
Понедельник, 1 августа
драма
В ролях Набхаан Ризван, Приянга Бурфорд, Дэвид Джонсон, Конор Макнилл, Фрейя Мавор, Синна Могул
Создатель Майки Дон, Конрад Кей
Очередная драма о том, как люди готовы порвать друг другу глотки, только бы добраться до тёплого местечка и выстроить свою карьеру, пусть даже и на костях конкурентов. События, где сойдутся персонажи всех гендеров, сексуальных девиаций, оттенков кожи и пагубных зависимостей, разворачиваются в банковской сфере. Современный корпоративный мир во всей его «красе».
Среда, 3 августа
комедия
В ролях Д'Фарао Ун-А-Тай, Эльва Гуерра, Сара Подемски, Мэттью Кардаропл, Девери Джейкобс, Паулина Алексис
Создатель Тайка Вайтити, Стерлин Хархо
Это история о четырёх юных коренных американцах из неблагополучного жилого района глубинки в Оклахоме. Подростки промышляют мелкими кражами, чтобы насобирать денег на переезд из их богом забытой глуши в Калифорнию.
Четверг, 4 августа
мультфильм, комедия
В ролях Майк Джадж, Дэйл Рево, Трэйси Грэндстафф, Кристофор Браун, Роттильо Микьели, Адам Уэлш
Создатель Майк Джадж
Центральные персонажи сериала — подростки Бивис и Баттхед, которые живут в вымышленном городке Хайленд, штат Техас. Они посещают среднюю школу, где учителя зачастую оказываются в растерянности от их выходок. Изредка они подрабатывают в «Мире бургеров», где проводят неполный рабочий день, а также временами получают другую работу, когда люди ошибочно принимают их странное поведение как отзывчивое и напористое. Юмор состоит в полном отсутствии у них традиционных ценностей, таких как трудовая этика. Оба они крайне отвратительны и грубят почти каждому персонажу сериала, и даже друг другу. Они сами, однако, видимо, не осознают этого, и действуют инстинктивно. Бивис и Баттхед выбираются из своих опасных злоключений без серьёзных последствий, в то время, как у людей, находящихся рядом с ними, это получается далеко не всегда.
Бивис и Баттхед возвращаются в ремейке культового анимационного сериала от создателя оригинала Майка Джаджа. Проект уже получил добро на второй сезон от Paramount+, что само по себе говорит о многом.
Пятница, 5 августа
мистика, фэнтези
В ролях Том Старридж, Vivienne Acheampong, Бойд Холбрук, Mason Alexander Park, Сандив Баскар, Гвендолин Кристи
В результате тайного ритуала повелитель снов Морфей оказывается в плену у оккультиста. Спустя 70 лет ему удается бежать. В его отсутствие мир сильно изменился. Теперь Морфею предстоит вернуть былую силу, возродить свое царство и понять, как изменился он сам.
Тёмное фэнтези, основанное на одноимённом комиксе Нила Геймана, расскажет о людях и местах, в разное время оказавшихся под влиянием Морфея (Том Старридж). Король Снов странствует по миру с намерением исправить вселенские и человеческие ошибки, совершённые им за долгие века его существования.
Ещё в сериале есть темнокожая смерть, небинарная страсть и Люцифер Гвендолин Кристи. Есть, на что посмотреть.
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