Морфей общается с Люцифером и Смертью в первых открывках «Песочного человека»

Портал IGN опубликовал пару эксклюзивных видеоматериалов из громкой премьеры последнего летнего месяца — в сети появились сцены из фэнтези «Песочный человек» по комиксам Нила Геймана. В первом отрывке Морфей (Том Старридж) беседует с Люцифером (Гвендолин Кристи), во втором — со своей «родственницей» Смертью (Кирби Хоуэлл Баптист).

Эти и другие сцены целиком подписчики Netflix смогут посмотреть в день премьеры первого сезона — 5 августа.

За историю о странствиях Повелителя Снов отвечают Гейман, Дэвид С. Гойер и Аллан Хейнберг.

В экранизации также задействованы Чарльз Дэнс, Бойд Холбрук, Дженна Коулман, Дэвид Тьюлис, Стивен Фрай, Пэттон Освальт, Роуз Уокер, Разан Джаммаль, Санда Джеймс Янг, Джоэли Ричардсон, Мэйсон Александр Парк, Донна Престон, Азим Чодри, Вивьен Ачимпонг и Санджив Бхаскар.