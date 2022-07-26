Супергений, супергероиня и новый Тони Старк: «Железное сердце» получило релизное окно

Comic Con в Сан-Диего открыл портал в ад рассказал обо всём, что Marvel уготовил нам на ближайшие несколько лет, и подтвердил, что сериал «Железное сердце» выйдет осенью 2023 года. Главную роль в проекте играет Доминик Торн. Кроме неё в проекте заняты Мэнни Монтана, Энтони Рамос, Олден Эренрайк, Лирик Росс и Харпер Энтони.

В комиксах Железное сердце — 15-летняя студентка инженерного факультета по имени Рири Уильямс, сотворившая нечто похожее на костюм Тони Старка. Потом героиня находит способ улучшить броню, знакомится с Железным человеком, а он вдохновляет Уильямс на то, чтобы стать супергероиней.

Съёмки сериала начались весной в Чикаго, потом по плану переместиться в Атланту, затем планируются досъёмки в Чикаго, а производство проекта должно завершиться в конце октября.

Точная дата релиза «Железного сердца» пока неизвестна.