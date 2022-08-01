«Андор» обзавёлся полноценным трейлером и новой датой премьеры

Звёздный разрушитель над головой и морально-нравственный кодекс повстанца внутри — всё это есть в первом официальном трейлере сериала «Андор», очередного многосерийного проекта во вселенной «Звёздных войн». Как нетрудно догадаться (даже не прибегая к Силе), посвящён он повстанцу Кассиану Андору, дебютировавшему на большом экране в фильме «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». К исполнению своей роли вернётся Диего Луна.

События приквела развернутся за пять лет до «Изгоя-один». Сопротивление в это время только-только формируется силами персонажей, недовольных диктатом Галактической Империи во главе с Палпатином и Дартом Вейдером. Когда имперские войска уничтожают родной дом Кассиана, он решает примкнуть к восстанию, дабы изменить расклад сил в Галактике.

Компанию Луне составят вернувшиеся к своим ролям Женевьев О’Райли (Мон Мотма) и Форест Уитакер (Со Геррера), а также новички во франчайзе Стеллан Скарскард и Адриа Архона. Шоураннером числится Тони Гилрой, сценарист фильмов о Джейсоне Борне, приложивший руку и к созданию «Изгоя-один».

И напоследок неприятное известие для всех поклонников: премьера сериала перенесена. Вместо 31 августа, как планировалось ранее, «Андор» выйдет на Disney+ 21 сентября/ Зато зрителей ожидает сразу три эпизода в качестве моральной компенсации.