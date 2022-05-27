 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Ана де Армас и Крис Эванс умирают со смеху на съёмках романтической комедии «Призрак» (фото) Горячо! Первый взгляд на героиню Даниэлы Мелшиор в «Форсаже 10» Режиссёр «Лунного рыцаря» ответил актёру «Шан-Чи» на критику Итана Хоука и рассказал об альтернативной концовке сериала Есть ещё живые эротоманы? Леа Cейду сыграет для вас в ремейке «Эммануэль» Винни-Пух, Пятачок и кровища: первые кадры из недетского ужастика
7
СЕРИАЛЫ
327
 
Прямая ссылка на новость:

Суровый мир агента Кассиана Андора — вышел тизер-трейлер шпионского экшена по миру «Звёздных войн»

Опасность, интриги и обман на каждом шагу. В сети появился тизерный трейлер шпионского боевика «Андор» по вселенной «Звёздных войн». Диего Луна возвращается к роли разведчика Кассиана Андора в приквеле фильма «Изгой-один». Уже и дата выхода известна — премьера сериала состоится на цифровой платформе Disney+ 31 августа.

Также выяснилось, что одним сезоном не ограничатся — сериал официально продлён на 12-серийный второй сезон.

Шпионский экшен поведает об опасных миссиях агента повстанческого Альянса Кассиана Андора до памятной героической миссии по добыванию чертежей «Звезды смерти» на Скарифе.

В актёрском составе также значатся Женевьев О’Райли, Стеллан Скарсгард, Кайл Соллер, Денис Гоф и Адриа Архона. Алан Тьюдик надеется вернуться к роли имперского дроида K-2SO, но если верить недавним комментариям актёра, случится это не в первом сезоне.

Шоураннером и сценаристом сериала выступает Тони Гилрой («Изгой-один»). В режиссёрах значатся Бенджамин Карон («Шерлок», «Корона»), Сюзанна Уайт («Конец парада») и Тоби Хэйнс («Шерлок», «Чёрное зеркало»).

Теги
ВидеоАндорТрейлерDisney+
Комментарии (7)

Ещё на эту тему

5Дарт Вейдер, Оби-Ван, Мандалорец, Андор и Асока на промо сериалов по «Звёздным войнам» 51Зелёная Татьяна Маслани, зелёный Марк Руффало, зелёный Тим Рот в трейлере «Женщины-Халка» 21Новый «Сорвиголова» для Disney+ уже в работе

Тоже интересно

2Элизабет Олсен прокомментировала своё возможное появление в спин-оффе «ВандаВижна» про Агату Харкнесс 1«Фантастические твари 3», «Варяг» и Ник Кейдж проигрывают семейным фильмам в американском прокате 7Ана де Армас и Крис Эванс умирают со смеху на съёмках романтической комедии «Призрак» (фото) 1В 2023 году состоится премьера аниме-фильма «Чёрный клевер» 20Майкл Бэй рассказал о проблемных съёмках «Плохих парней»: «Хорошо, что я знал, как работать с мудаками»

Далее на КГ

0
«Большой экран или большие идеи?» — Гильермо дель Торо прокомментировал текущее положение дел в киноиндустрии
 0
Никаких пересъёмок! «Отряду самоубийц» Дэвида Эйра не хватает только визуальных эффектов
 1
Зловещий затворник Питер Капальди в тизере нового хоррора Amazon Prime «Час дьявола»
 2
Релиз Sniper Elite 5: высокие оценки и обломы в EGS
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Морбиус»
 4
Джеймс Ван не переживает об отмене спин-оффа «Аквамена»
 15
Шоураннер «Пацанов» рассказал о сексуальной сцене героев Дженсена Эклса и Энтони Старра, которую мы не увидим
 6
Все в онлайн: Sony берёт курс на игры-сервисы вместо одиночных игр
 0
«Телеовощи» — прямая трансляция
 4
Sony планирует и дальше расширяться на PC-рынке
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
7Телеовощи – 445: Размножение бессмертных
 
0Ноль кадров в секунду – 423: Приключения настольщиков в Питере
 
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 516: «Морбиус», «Затерянный город», «Варяг»
 
6Ноль кадров в секунду – 422: Бизнес-туры в Silent Hill
 
 
9ЕВА – 477: У Судакова
 
2Телеовощи – 444: Превращение в мультик
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 515: «Соник 2 в кино», «Кими», трейлер «Аватара 2»
 
10Ноль кадров в секунду – 421: Одеялки в космосе
 
14ЕВА – 476: Мой рэп сломает тебя, как перестройка
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru