Суровый мир агента Кассиана Андора — вышел тизер-трейлер шпионского экшена по миру «Звёздных войн»

Опасность, интриги и обман на каждом шагу. В сети появился тизерный трейлер шпионского боевика «Андор» по вселенной «Звёздных войн». Диего Луна возвращается к роли разведчика Кассиана Андора в приквеле фильма «Изгой-один». Уже и дата выхода известна — премьера сериала состоится на цифровой платформе Disney+ 31 августа.

Также выяснилось, что одним сезоном не ограничатся — сериал официально продлён на 12-серийный второй сезон.

Шпионский экшен поведает об опасных миссиях агента повстанческого Альянса Кассиана Андора до памятной героической миссии по добыванию чертежей «Звезды смерти» на Скарифе.

В актёрском составе также значатся Женевьев О’Райли, Стеллан Скарсгард, Кайл Соллер, Денис Гоф и Адриа Архона. Алан Тьюдик надеется вернуться к роли имперского дроида K-2SO, но если верить недавним комментариям актёра, случится это не в первом сезоне.

Шоураннером и сценаристом сериала выступает Тони Гилрой («Изгой-один»). В режиссёрах значатся Бенджамин Карон («Шерлок», «Корона»), Сюзанна Уайт («Конец парада») и Тоби Хэйнс («Шерлок», «Чёрное зеркало»).