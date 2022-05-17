Дарт Вейдер, Оби-Ван, Мандалорец, Андор и Асока на промо сериалов по «Звёздным войнам»

Успешно развивающееся многосерийное ответвление далёкой-далёкой галактики, за которое отвечают Джон Фавро и Дэйв Филони, дарит поклонникам «Звёздных войн» актуальный контент, пока Lucasfilm собирается с духом, чтобы вернуться к выпуску полнометражных картин.

Издание Vanity Fair собрало вместе главных героев основных сериалов франчайза для видеосервиса Disney+ и провело дружную галактическую фотосессию, результатами которой все желающие могут насладиться. В мероприятии приняли участие Юэн Макгрегор, Хейден Кристенсен, Педро Паскаль, Розарио Доусон, Диего Луна и даже малыш Грогу.

Их персонажи отвечают за проекты «Мандалорец», «Оби-Ван Кеноби», «Асока» и «Андор».