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Дарт Вейдер, Оби-Ван, Мандалорец, Андор и Асока на промо сериалов по «Звёздным войнам»

Успешно развивающееся многосерийное ответвление далёкой-далёкой галактики, за которое отвечают Джон Фавро и Дэйв Филони, дарит поклонникам «Звёздных войн» актуальный контент, пока Lucasfilm собирается с духом, чтобы вернуться к выпуску полнометражных картин.

Промо-арт сериала «Мандалорец» Промо-арт сериала «Мандалорец»

Издание Vanity Fair собрало вместе главных героев основных сериалов франчайза для видеосервиса Disney+ и провело дружную галактическую фотосессию, результатами которой все желающие могут насладиться. В мероприятии приняли участие Юэн Макгрегор, Хейден Кристенсен, Педро Паскаль, Розарио Доусон, Диего Луна и даже малыш Грогу.

Промо-арт сериала «Мандалорец» Промо-арт сериала «Мандалорец»

Их персонажи отвечают за проекты «Мандалорец», «Оби-Ван Кеноби», «Асока» и «Андор».

Промо-арт сериала «Мандалорец»
Теги
ГалереяМандалорец
Комментарии (1)

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