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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Режиссёр «Человека-паука» займётся сериалом по «Звёздным войнам»

Источник: Sony

Сегодня у журнала Vanity Fair вышел объёмный материал, посвящённый культовому франчайзу «Звёздные войны». Благодаря этой публикации выяснилось, что недавно решивший отдохнуть от кинокомиксов Джон Уоттс (трилогия «Человек-паук»), оказывается, предпочитает активный отдых и в ближайшем будущем перенаправит свою творческую энергию на создание сериала по легендарной вселенной Lucasfilm.

У проекта пока нет официального названия, но есть рабочее — Grammar Rodeo (отсылка к одноимённому эпизоду «Симпсонов»). Синопсис отсутствует, но есть краткая характеристика — события сериала развернутся после того, что случилось в «Возвращении джедая». Будущий сериал описывают как «галактическую версию классических подростковых киноприключений от студии Amblin из 80-х». Видимо, снова будут давить на ностальгию.

Уоттс совместно со сценаристом «Возвращения домой» Крисом Фордом также числится исполнительным продюсером многосерийного проекта

Теги
Lucasfilm
Комментарии (2)

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