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Люки Скайуокеры, Асока и Грогу за кадром «Книги Бобы Фетта»

Источник: Disney+

В честь ежегодного празднования Дня «Звёздных войн» все причастные к созданию официального контента по культовому франчайзу возвращаются в далёкую-далёкую галактику и по возможности делятся с миром каким-нибудь эксклюзивом. Вот, например, Розарио Доусон — экранная Асока Тано — опубликовала из личного архива пару закадровых фото спин-оффа «Мандалорца».

Промо-арт сериала «Книга Бобы Фетта» Промо-арт сериала «Книга Бобы Фетта»

На снимках со съёмочной площадки «Книги Бобы Фетта» запечатлены мастер-джедай Люк Скайуокер, Асока Тано с Грогу и какой-то добрый дедушка.

Ну а фотографии нянчащегося с перспективным учеником Марка Хэмилла никогда не бывают лишними. May The 4th be with you, как говорится.

Теги
Книга Бобы ФеттаLucasfilmDisney+
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