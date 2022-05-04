 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Сальма Хайек ушла в стриптиз — сыграет главную женскую роль в «Супер Майке 3» Наташка поломала время в трейлере второго сезона комедии «Жизни матрёшки» Спасайся, кто может! «Шазам! Ярость богов» убежал с даты выхода «Аватара 2» Алисия Викандер в латексе на первых кадрах мини-сериала «Ирма Веп» Деменция в исполнении Лиама Нисона совсем не продаёт билеты в американском прокате
4
СЕРИАЛЫ
1 253
 
Прямая ссылка на новость:

Долгожданное возвращение Дарта Вейдера в трейлере сериала «Оби-Ван Кеноби»

А вы уже отметили международный день «Звёздных войн»? Если нет, то вот вам отличный повод — вышел первый официальный трейлер предстоящего сериала «Оби-Ван Кеноби» с Юэном Макгрегором и Хейденом Кристенсеном. К слову, последний, наконец, осчастливил фанатов своим появлением, но не всё сразу.

Смотрим и ждём 27 мая, когда состоится премьера двух первых эпизодов.

Постеры сериала «Оби-Ван Кеноби»

Сериал срежиссировала Дебора Чоу («Мандалорец») по сценарию Джоби Харольда («Меч короля Артура»), а компанию Макрегору и Кристенсену составили Джоэл Эдгертон, Индира Варма, Руперт Френд, Кумэйл Нанджиани, Сон Кан, Моусес Ингрэм, О’Ши Джексон мл., Симона Кесселл, Бенни Сэфди и Бонни Пессе.

Теги
ВидеоОби-Ван Кеноби
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

5Юэн Макгрегор прячется и следит в свежем промо-ролике «Оби-Вана Кеноби» 11Великий инквизитор Руперт Френд и мастер-джедай Юэн Макгрегор на свежих кадрах «Оби-Вана Кеноби» 3Мастер-джедай и его световой меч на промо «Оби-Вана Кеноби» 2Оби-Ван и Дарт Вейдер на свежем промо сериала «Оби-Ван Кеноби»

Тоже интересно

30ЛГБТ-отношения в «Колесе времени» расширят и углубят — пообещал шоураннер 5Дамблдор и его агенты готовятся к миссии в первом отрывке «Фантастических тварей 3» 6Рано радовались! Новый фильм Гая Ричи переносится на неопределённый срок 3Из президентов в злые королевы: Робин Райт сыграет в сказке от Netflix 1Итан Коэн срежиссирует фильм про удивительное дорожное путешествие двух лесбиянок

Далее на КГ

0
Второй сезон аниме «Ложные выводы» не выйдет в этом году
 0
Фэнтези-аниме «Жизнь перерождённого мудреца в другом мире» обзавелось вторым трейлером
 7
«Джон Уик 4» вполне может стать финалом серии — сюжет фильма заканчивает основную сюжетную линию
 0
Неудержимое веселье: Сильвестр Сталлоне и Джейсон Стэйтем юморят на съёмочной площадке боевика (видео)
 7
Том Круз летит на всех парах в кинотеатры IMAX на постере «Топ Гана: Мэверик»
 14
CD Projekt RED больше не переводит игры на русский язык
 0
«Ликорис Рекойл» — полноценный трейлер и описание сюжета оригинального аниме
 16
Миледи Ева Грин милуется с графом Венсаном Касселем на свежих промо-кадрах «Мушкетёров»
 7
Аманда Уоллер получит собственный спин-офф «Отряда самоубийц» на HBO Max
 0
Детектив «Босх» продлён на девятый сезон
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
5Ноль кадров в секунду
 
 
1Телеовощи – 442: Штырь всё делает лучше
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 513: «Скорая» Майкла Бэя, суд Джонни Деппа, лучшие «Мушкетёры»
 
3Ноль кадров в секунду – 419: Распил Соника
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru