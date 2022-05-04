Долгожданное возвращение Дарта Вейдера в трейлере сериала «Оби-Ван Кеноби»

А вы уже отметили международный день «Звёздных войн»? Если нет, то вот вам отличный повод — вышел первый официальный трейлер предстоящего сериала «Оби-Ван Кеноби» с Юэном Макгрегором и Хейденом Кристенсеном. К слову, последний, наконец, осчастливил фанатов своим появлением, но не всё сразу.

Смотрим и ждём 27 мая, когда состоится премьера двух первых эпизодов.

Сериал срежиссировала Дебора Чоу («Мандалорец») по сценарию Джоби Харольда («Меч короля Артура»), а компанию Макрегору и Кристенсену составили Джоэл Эдгертон, Индира Варма, Руперт Френд, Кумэйл Нанджиани, Сон Кан, Моусес Ингрэм, О’Ши Джексон мл., Симона Кесселл, Бенни Сэфди и Бонни Пессе.