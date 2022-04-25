 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
50 оттенков Остин: Дакота Джонсон на первых кадрах экранизации классического романа Сальма Хайек ушла в стриптиз — сыграет главную женскую роль в «Супер Майке 3» Сэм Рэйми, Элизабет Олсен и Бенедикт Камбербэтч рассказывают о создании «Доктора Стрэнджа 2» (видео) «Плохие парни эпохи Бакумацу» — анонс, трейлер и другие подробности оригинального аниме, где преступники притворятся Синсэнгуми Создатель Горра Убийцы богов вступился за Кристиана Бэйла в «Торе 4»
8
СЕРИАЛЫ
599
 
Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Великий инквизитор Руперт Френд и мастер-джедай Юэн Макгрегор на свежих кадрах «Оби-Вана Кеноби»

Смутные времена после разгрома Ордена джедаев застанут бывшего лучшего друга и наставника Энакина Скайуокера скрывающимся на Татуине. Журнал Total Film опубликовал три свежих кадра из многосерийной премьеры «Оби-Ван Кеноби» — и два из них отведены главному герою в исполнении Юэна Макгрегора.

Кадры из сериала «Оби-Ван Кеноби» Кадры из сериала «Оби-Ван Кеноби»

А третий кадр украшает собой Великий инквизитор в исполнении Руперта Френда. Чувствительный к Силе глава Инквизитория Галактической Империи посвятил себя охоте на джедаев, переживших падение Ордена. В их число само собой, входит Оби-Ван.

Кадры из сериала «Оби-Ван Кеноби»

О скитаниях мастера-джедая, злодействах Дарта Вейдера (Хейден Кристенсен) и детстве Леи и Люка Скайуокеров начинаем следить 27 мая.

Теги
КадрыГалереяОби-Ван КенобиDisney+
Комментарии (8)

Ещё на эту тему

3Мастер-джедай и его световой меч на промо «Оби-Вана Кеноби» 2Оби-Ван и Дарт Вейдер на свежем промо сериала «Оби-Ван Кеноби» 8«Оби-Ван Кеноби» сменил дату выхода (видео)

Тоже интересно

0Неделя сериалов на КГ — главные новости 31 января — 6 февраля 14Стихийное бедствие! Знойная Ниси Нэш задаст всем жару в женском спин-оффе «Новобранца» 24Не шучу: Джим Керри завершает актёрскую карьеру 0«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция 0«Люблю играть» — новый промо-ролик и дата премьеры аниме о мужском бадминтоне

Далее на КГ

6
Окровавленный Идрис Эльба охотится на льва на первом постере триллера «Зверь»
 15
Этого вы ещё не видели! Наоми Аки в роли Уитни Хьюстон на постере «Я хочу танцевать с кем-то»
 0
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
 7
У вас же есть PC? Летом Diablo Immortal явит свой лик на лучшей платформе
 9
Вся команда «Неудержимых 4» на первом промо-фото фильма
 1
Аниме по мобильной игре Arknights обзавелось тизером
 11
«Джон Уик 4» — Киану Ривз со стволом на первом промо фильма
 14
М. Найт Шьямалан сильно впечатлился проделанной работой над новым фильмом
 15
Гонка за Пингвином: новый продолжительный отрывок из «Бэтмена»
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 18–24 апреля
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 441: Не только яма глубокая
 
21Лазер-шоу «Три дебила» – 512: «Бэтмен» и «Всё везде и сразу»
 
0Ноль кадров в секунду – 418: Слишком длинный х... меч
 
 
2ЕВА – 473: Преждевременное раскрытие интриги
 
3Телеовощи – 440: Мучения не заканчиваются
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru