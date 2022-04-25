Великий инквизитор Руперт Френд и мастер-джедай Юэн Макгрегор на свежих кадрах «Оби-Вана Кеноби»

Смутные времена после разгрома Ордена джедаев застанут бывшего лучшего друга и наставника Энакина Скайуокера скрывающимся на Татуине. Журнал Total Film опубликовал три свежих кадра из многосерийной премьеры «Оби-Ван Кеноби» — и два из них отведены главному герою в исполнении Юэна Макгрегора.

А третий кадр украшает собой Великий инквизитор в исполнении Руперта Френда. Чувствительный к Силе глава Инквизитория Галактической Империи посвятил себя охоте на джедаев, переживших падение Ордена. В их число само собой, входит Оби-Ван.

О скитаниях мастера-джедая, злодействах Дарта Вейдера (Хейден Кристенсен) и детстве Леи и Люка Скайуокеров начинаем следить 27 мая.