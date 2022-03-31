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«Оби-Ван Кеноби» сменил дату выхода (видео)

Премьеру «Оби-Вана Кеноби» придётся подождать чуть дольше. Официальный YouTube-канал франчайза «Звёздные войны» опубликовал специальное видео-анонс с исполнителем главной роли Юэном Макгрегором. И заматеревший Оби-Ван сообщил, что премьера перебралась с 25-го на 27 мая. Зато она будет двухсерийной.

После главного и самого болезненного поражения в своей жизни, обратившего его лучшего друга в заклятого врага, Кеноби скрывается на Татуине. Меж тем охота на джедаев продолжается по всей галактике, и по следам уцелевших членов ордена идут верные слуги Империи.

Помимо Макгрегора в сериале режиссёра Деборы Чоу («Мандалорец») и сценариста Джоби Харольда («Меч короля Артура») снимаются Хейден Кристенсен, Индира Варма, Руперт Френд, Кумэйл Нанджиани, Джоэл Эдгертон, Сон Кан, Моусес Ингрэм, О’Ши Джексон мл., Симона Кесселл, Бенни Сэфди и Бонни Пессе

Теги
ВидеоОби-Ван Кеноби
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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