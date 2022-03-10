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Эпичное возвращение! Мастер-джедай Юэн Макгрегор в первом тизере «Оби-Вана Кеноби»

Среди тьмы и поражения зарождается надежда. Новая надежда. Вслед за первыми кадрами в сети появился тизер долгожданного мини-сериала «Оби-Ван Кеноби», где Юэн Макгрегор в образе мастера-джедая переживает последствия случившегося в финале «Мести ситхов» и присматривает за юным Люком Скайуокером.

Ну а нужную атмосферу без труда создаёт музыка за авторством легенды — Джон Уильямс работает над саундтреком сериала.

После главного и самого болезненного поражения в своей жизни, обратившего его лучшего друга в заклятого врага, Кеноби скрывается на Татуине. Меж тем охота на джедаев продолжается по всей галактике, и по следам уцелевших членов ордена идут верные слуги Империи.

Премьера сериала состоится на цифровой платформе Disney+ 25 мая.

Теги
ВидеоОби-Ван КенобиТрейлерЮэн Макгрегор
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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