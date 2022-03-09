Горячо! Новая страстная история любви в трейлере второго сезона «Бриджертонов»

В прошлом году «Бриджертоны» стали подлинным откровением, нежно, но страстно овладев сердцами и умами зрительниц. И второй сезон антиисторической мелодрамы призван заданную планку удержать — у Фиби Дайневор и Реге-Жана Пейджа эстафету приняли Джонатан Бэйли и Симон Эшли.

Полноценный трейлер уже вышел, а премьера новых эпизодов намечена на 25 марта.

К своим ролям в продолжении вернутся Никола Кохлан, Клаудия Джесси, Рут Геммелль, Харриет Кейнс, Бесси Картер, Люк Томпсон, Полли Уокер и другие.