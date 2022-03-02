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Знакомимся с героями второго сезона «Бриджертонов» поближе (постеры)

Второй сезон во всех смыслах горячего хита Netflix, костюмированной мелодрамы «Бриджертоны» от Шонды Раймс, выйдет уже 25 марта — и вот вам по такому поводу пачка свежих постеров. Отдуваться вместо Фиби Дайневор в продолжении будет её экранный брат Джонатан Бэйли в компании звезды «Полового воспитания» Симон Эшли.

Постеры сериала «Бриджертоны» Постеры сериала «Бриджертоны» Постеры сериала «Бриджертоны» Постеры сериала «Бриджертоны» Постеры сериала «Бриджертоны» Постеры сериала «Бриджертоны»

Вернутся и другие звёзды первого сезона — все, кроме Реге-Жана Пейджа: Никола Кохлан, Клаудия Джесси, Рут Геммелль, Харриет Кейнс, Бесси Картер, Люк Томпсон, Полли Уокер и другие. Дайневор обещала заглядывать время от времени.

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ГалереяБриджертоны
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Источник фотографий: Depositphotos

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