Знакомимся с героями второго сезона «Бриджертонов» поближе (постеры)

Второй сезон во всех смыслах горячего хита Netflix, костюмированной мелодрамы «Бриджертоны» от Шонды Раймс, выйдет уже 25 марта — и вот вам по такому поводу пачка свежих постеров. Отдуваться вместо Фиби Дайневор в продолжении будет её экранный брат Джонатан Бэйли в компании звезды «Полового воспитания» Симон Эшли.

Вернутся и другие звёзды первого сезона — все, кроме Реге-Жана Пейджа: Никола Кохлан, Клаудия Джесси, Рут Геммелль, Харриет Кейнс, Бесси Картер, Люк Томпсон, Полли Уокер и другие. Дайневор обещала заглядывать время от времени.